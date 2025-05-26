Как стимулировать рост роз: попробуйте лайхфаки для пышного цветения

Садовницы мечтают о красивом и пышном саду с розами, однако для того, чтобы цветы хорошо росли, их надо подпитывать. Бутоны могут раскрыться невероятно, но без надлежащего ухода этого не произойдет.

Каждый год надо удобрять розы, чтобы стимулировать их рост, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Садоводы уже давно убедились в том, что органические удобрения являются лучшими.

Читайте также Сделайте эти 5 вещей: розы будут расти быстрее и цвести пышнее

Как стимулировать рост роз

Подкормку надо начинать тогда, когда на побегах роз появляется молодая листва. В это время растения начнут активно поглощать питательные вещества. Органику очень любят молодые розы, потому что она влияет на укрепление их корней и стимулирует рост.

До речі, знайти добрива для троянд за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна

Самым эффективным средством является куриный помет, который надо развести с водой в пропорции 1:10. Раствору надо дать настояться 5 дней, а тогда разбавить с водой в пропорции 1:3.



После этих удобрений розы начнут цвести / Фото Pexels

Альтернативой является травянистый настой. Его надо вносить не в почву, а распылить на листьях. Средство прекрасно подходит для ослабленных растений. Для лучшего эффекта, органику стоит чередовать с минеральными комплексами. Это ускорит рост и гарантирует обильное цветение.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.

Садоводы говорят, что те розы, которые хорошо подкормили являются устойчивыми к болезням и начнут пышно цвести.