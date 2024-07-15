Как вывести муравьев с огорода: самые действенные способы, которые помогают

В теплое время на огороде становится больше муравьев. Они не сильно донимают, если их не много, однако если замечаете на участке много муравейников, то от них надо избавляться, потому что они могут нанести вред урожаю.

Большое количество муравьев вредит растениям. Многие ошибочно считают, что насекомые приносят пользу. Они перерабатывают почву на глубине 1,5 метра, защищают от гусениц, слизней или личинок мух, но муравейники способны подавлять растение, есть лепестки роз и ягоды клубники, морковь или тыкву.

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Избавиться от назойливых муравьев можно с помощью нескольких народных методов.

Уксусная вода

Этим раствором надо будет полить все места скопления насекомых и сам муравейник. 150 миллиграммов уксусной кислоты 70% надо развести в 1 литре теплой воды. Если же кислоты нет, то муравейник можно полить обычным 9% уксусом.

Сода

Помогает избавиться от муравьев обычная пищевая сода. В равных пропорциях возьмите разрыхляющий порошок и сахарную пудру. Смесью надо посыпать те зоны, в которых чаще всего бывают насекомые. Повторяйте действие до тех пор, пока насекомые полностью не исчезнут.

Соль

Эффективной от муравьев считается поваренная соль, которую надо смешать с золой. Сначала присыпьте землю золой, а тогда полейте солевым раствором. Для приготовления вам понадобится на литр кипятка 7 столовых ложек поваренной соли.

Укрепление

Избавиться от муравьев можно с помощью обычного кипятка. Возьмите воду после закипания и облейте ею муравейники. Однако такой метод можно использовать только тогда, когда они расположены далеко от посаженных растений.

Чеснок

Чтобы муравьи не атаковали деревья, измельчите зубчики и листья чеснока и натрите ими нижнюю часть деревьев.