Франшиза или собственный бренд: что выгоднее для кофейного бизнеса

Выбор между франшизой и созданием собственного бренда - одно из ключевых решений в кофейном бизнесе. Предприниматели, которые хотят открыть кофейню, часто стоят перед выбором: покупать франшизу или строить собственный уникальный бренд? Оба варианта имеют свои преимущества и риски.

Франшиза дает уже готовую бизнес-модель с известным названием и поддержку, но ограничивает свободу действий и требует выплаты роялти, пишет 24 Канал. Собственный бренд уже имеет более широкое поле для маневров, поскольку дает возможность полностью погрузиться во все процессы, впрочем требует больше знаний и ресурсов на раскрутку и узнаваемость.

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Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому вместе с производителем кофе Gemini разберем подробнее, как работает франшиза и собственный бренд, учтем финансовые возможности, риски и бизнес-амбиции перед принятием решения.

Кофейная сфера является достаточно перспективной отраслью, впрочем открытие собственного бизнеса – задача не простая и требует четкого понимания во многих вопросах.

Руководитель направления кофеен Gemini Владислав Дударь, который профессионально занимается кофе около 13 лет, рассказал для наших читателей в недавнем интервью о финансовых затратах на открытие кафе и подробно объяснил, что понадобится для запуска собственного бизнеса.

Владислав помогает найти эффективные решения для клиентов, оптимизировать процессы и правильно направить в принятии стратегических решений. О том, почему консалтер является важным человеком, который может грамотно построить работу, подобрать лучших поставщиков и сырье и еще и сэкономить вам очень много средств – читайте в нашем материале по ссылке.

Бизнес по франшизе – плюсы и минусы

Франшиза – одно из самых популярных направлений в бизнесе. Это бизнес-модель, в которой одна компания предоставляет физическому лицу право вести идентичный бизнес под своим товарным знаком, за что предусматривается соответствующее вознаграждение.

Она заключается в том, что свой бизнес можно открыть с нуля под известным брендом, который уже успел получить популярность, полноценно сформировался, имеет узнаваемость и востребованность. Благодаря этому в разы уменьшаются расходы на рекламу, поскольку марка уже является раскрученной.

Готовая бизнес-модель уже имеет отлаженные процессы и гарантирует прибыльность бизнеса, без избежания ошибок, которых могут допускаться предприниматели без предварительного опыта. Франшиза значительно экономит время, потому что его не придется тратить на разработку концепции.

Весомый плюс заключается еще и в том, что франчайзер предоставляет консультацию, помогает с открытием, проводит обучение для персонала и поставляет качественный кофе, оборудование и все другие необходимые товары. Эта составляющая важна для тех предпринимателей, которые не имели ранее опыта в кофейном бизнесе.



Франчайзер помогает во всех этапах открытия бизнеса / Фото Shutterstock

Любой бизнес – это риск, поскольку незнание в процессах могут привести к потере прибыли и неудовлетворенности клиентов. Поскольку выбранная модель бизнеса уже проверена на многих локациях, то и шансы на успешный старт куда выше, чем при запуске собственного проекта с нуля.

Впрочем, покупка франшизы, даже если она в разы упрощает запуск кофейни, имеет свои недостатки. Прежде всего следует понимать, что даже готовый бизнес требует больших начальных инвестиций. Первичное материальное вложение в открытие заведения требует паушального взноса – платы за право пользования бизнесом.

Иногда начальные инвестиции могут быть довольно высокими, потому что требуют аренды помещения и ремонта. Также большинство франшиз требуют ежемесячного платежа – роялти, которые уменьшают чистую прибыль. Стоимость маленькой франшизы стартует от нескольких тысяч долларов, а ежемесячное роялти в среднем составляет от 3 до 10% от общего дохода кафе.

Этот бизнес работает так, что франчайзер устанавливает правила, а получатель франшизы должен за ними следовать. Менять меню на свой вкус – не получится, как и оформлять заведение по собственному желанию. Это все строго регламентируется при первоначальном обсуждении всего бизнес-процесса.

Для тех, кто надумал начать собственное дело без предварительного опыта, франшиза является хорошим вариантом. Предприниматели смогут войти в кофейный бизнес с проверенной моделью и с минимальными рисками. Но для того, чтобы понять, подходит ли такой формат, нужно выбирать проверенного франчайзера и хорошо ознакомиться с договором.

Другое дело – собственный бизнес. В противовес франшизе, он предоставляет больше свободы, но при этом требует большей ответственности и знаний.

Собственный бренд с нуля – что нужно знать о плюсах и минусах

Открытие собственного бренда кофейни – мечта многих предпринимателей, но для того, чтобы этот бизнес принес успех, придется приложить немало усилий. Первым шагом является тщательное исследование рынка. Нужно провести анализ кофеен в районе и оценить услуги, которые они предоставляют. Благодаря этому уже удастся определить свою уникальность и конкурентные преимущества.

Далее нужно разработать бизнес-план с описанием кофейни, целевой аудиторией, стратегией маркетинга и финансовыми прогнозами. Следующий шаг – выбор места расположения заведения. Оно должно быть удобным и просторным для обслуживания клиентов. В основном успех имеют кофейни, расположенные рядом с офисными зданиями или учебными заведениями, но при этом надо учесть наличие конкурентов.

После трех основных шагов владельцы кофейного бизнеса уже могут заняться оформлением и оборудованием кафе так, чтобы привлечь целевую аудиторию.

К основным преимуществам собственного бизнеса принадлежит:

Полная свобода в создании концепции, меню и бренда – нет ограничений от франчайзера;

Отсутствие обязательных роялти-платежей – ежемесячно никому не придется отдавать часть прибыли;

Возможность масштабировать бизнес по собственному сценарию – можно создать особое заведение, которое будет выделяться среди конкурентов. Если же бизнес станет успешным, тогда можно будет развить свою сеть и со временем даже продавать франшизу под собственным брендом.

Кофейный бизнес имеет немало преимуществ. Кофейная культура продолжает набирать обороты, а все больше людей хотят разбираться в ней, поэтому это все сейчас можно легко масштабировать и продвигать. Правильно созданная кофейня с интересным брендингом и позиционированием, концепцией и качественным продуктом имеет большое будущее. Однако и недостатки тоже есть, основном они заключаются в открытии ресторанного бизнеса.

Владельцам заведения нужно самостоятельно разрабатывать стратегию и строить репутацию. Придется инвестировать в брендинг, рекламу, разработку, меню, оборудование и все необходимое. Если франчайзинговые кофейни имеют лояльных клиентов благодаря известному бренду, то свой придется рекламировать и раскручивать с нуля.

Также из-за отсутствия узнаваемости на старте есть большие риски совершить ошибки, поэтому стоит очень ответственно подходить ко всем процессам. Прежде чем двигаться в направлении создания собственной кофейни, надо не просто различать вкусы кофе, но и погрузиться в сферу и хорошо разбираться в продукте, который будет продаваться.



К открытию собственного бренда надо максимально подготовиться / Фото Pexels

Кроме того, владельцев бизнеса ждут высокие расходы на маркетинг и обучение персонала, поэтому начинающим, которые хотят минимизировать риски стоит учесть эти моменты.

Что выбрать: франшизу или собственный бренд?

Решение зависит от целей бизнеса и готовности вкладывать ресурсы. Франшиза и собственный бренд имеют одинаково свои плюсы и минусы, поэтому все зависит от целей, бюджета и опыта в бизнесе.

Для тех, кто ищете безопасный старт, готовы работать по установленным правилам и не хотят тратить время на брендинг – франшиза будет лучшим вариантом. Успешная бизнес-модель минимизирует все риски, а узнаваемый бренд легче привлекает клиентов.

Кроме того, франчайзер дает полную поддержку в обучении, маркетинга и подборе поставщиков. Франшиза подойдет тем, кто не имеет опыта в открытии кофейни и хочет быстро стартовать на рынке с минимальными рисками.

Если же важно иметь полный контроль над бизнесом, формировать собственную концепцию и бренд – тогда стоит создавать собственную кофейню. Такой вариант подойдет для тех, кто уже имеет опыт в ресторанном бизнесе, больший стартовый капитал и желание инвестировать в развитие.

Выбор между франшизой и собственным брендом зависит от амбиций, ресурсов и желания контролировать все аспекты бизнеса. Главное – оценить все риски и возможности, чтобы сделать правильный шаг к успешному кофейному проекту.

Открытие кофейни по франшизе позволит предпринимателям воспользоваться опытом и репутацией известного бренда, получить поддержку на всех этапах запуска и развития бизнеса и возможность работать с качественной продукцией и оборудованием. Ознакомиться с известной украинской компанией, их услугами и ассортиментом можно на сайте Gemini.