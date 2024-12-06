Вареные яйца могут быть нужны для многих блюд, но часто во время их приготовления можно столкнуться с проблемой – они плохо чистятся и скорлупа отпадает вместе с частями белка, сообщает 24 Канал. К счастью, справиться с этой проблемой достаточно просто.

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Для чего нужно добавлять лимон во время варки яиц?

Лимоны могут быть полезными не только в чае или некоторых десертах. На самом деле эти фрукты известны своей универсальностью: ими можно и пятна почистить, и одежду отбелить, и даже с их помощью идеально сварить яйца. Лимонный сок взаимодействует со скорлупой и может уменьшить ее прочность.

Это же в свою очередь помогает белку легче отделиться от скорлупы. Все, что нужно сделать – это бросить четверть лимона в воду, в которой вы будете варить яйца, и отныне они будут всегда чиститься очень просто.

Этот совет особенно полезен для людей, которые готовят много яиц – особенно перед праздниками, когда нужно нарезать немало салатов.



Лимон можно добавлять к яйцам / Фото Pexels

Что можно добавить в воду для лучшей чистки яиц?

Впрочем, лимон – это не единственное, что можно добавить в воду для того, чтобы скорлупа с яиц прямо "отлетала". Вы можете также использовать лимонную кислоту – она будет действовать не хуже лимона, или хорошо посолить воду перед тем, как класть туда яйца.

Кроме того, немало специалистов утверждают, что полезной может быть сода. Ее также нужно растворить в воде. Проследите, чтобы вода покрывала яйца на два пальца, а также не была слишком горячей – иначе ваши яйца могут треснуть во время варки из-за нехватки жидкости или высокой температуры.