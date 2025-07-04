Огородники вносят удобрения на этапе выращивания рассады, но и после посадки можно вносить питательные вещества, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Подкормка не повредит капусте, а лучше повлияет на ее рост. Есть много способов внесения удобрений для капусты, но среди них самыми популярными считаются дрожжи.

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Как подкормить капусту

Раствор на основе дрожжей и сахара является хорошим питательным вариантом для капусты. Дрожжи помогают лучше усваивать питательные вещества и улучшают структуру земли. Благодаря этому натуральному ингредиенту, грядка становится рыхлой и воздухопроницаемой.

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Для раствора нужно к 1 литру воды добавить 100 граммов дрожжей и 50 граммов сахара. Все надо размешать и оставить на 2 часа настояться в теплом месте. Капусту дрожжевым удобрением нужно поливать под корень. На каждое растение нужен литр средства. Процедуру следует проводить каждые две недели.



Подкормка из дрожжей улучшит рост капусты / Фото Pexels

Чтобы увеличить срок хранения кочанов и предотвратить их растрескивание, воспользуйтесь пищевой содой в период формирования плодов. К 10 литрам воды надо добавить 20 граммов пищевой соды и поливать этим средством капусту.

К слову, избавиться от белокрылки с капусты можно с помощью народных методов. Больше об этом читайте в нашем материале.

Для ускорения роста кочанов капусты, стоит воспользоваться кальциевой подкормкой на влажной грядке. Стакан гашеной извести надо развести в 10 литрах воды и поливать раствором корни растения. На одно растение понадобится не более литра.