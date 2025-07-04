Городники вносять добрива на етапі вирощування розсади, але й після посадки можна вносити поживні речовини, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Підживлення не зашкодить капусті, а краще вплине на її ріст. Є багато способів внесення добрив для капусти, але серед них найпопулярнішими вважаються дріжджі.

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Як підживити капусту

Розчин на основі дріжджів та цукру є гарним поживним варіантом для капусти. Дріжджі допомагають краще засвоювати поживні речовини та покращують структуру землі. Завдяки цьому натуральному інгредієнту, грядка стає пухкою та повітропроникною.

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Для розчину потрібно до 1 літра води додати 100 грамів дріжджів та 50 грамів цукру. Все треба розмішати й залишити на 2 години настоятися в теплому місці. Капусту дріжджовим добривом потрібно поливати під корінь. На кожну рослину потрібен літр засобу. Процедуру слід проводити кожних два тижні.



Підживлення з дріжджів покращить ріст капусти / Фото Pexels

Щоб збільшити термін зберігання качанів та запобігти їхньому розтріскуванню, скористайтеся харчовою содою в період формування плодів. До 10 літрів води треба додати 20 грамів харчової соди й поливати цим засобом капусту.

До слова, позбутися білокрилки з капусти можна за допомогою народних методів. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Для прискорення росту качанів капусти, варто скористатися кальцієвою підгодівлею на вологій грядці. Стакан гашеного вапна треба розвести в 10 літрах води та поливати розчином коріння рослини. На одну рослину знадобиться не більше літра.