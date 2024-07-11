В некоторых случаях даже мягкое авокадо может быть перезрелым, а если его вовремя не съесть, оно даже начнет портиться. Поэтому все же берите зеленое авокадо, а в домашних условиях оно созреет самостоятельно или же можно помочь ему быстрее созреть благодаря нескольким лайфхакам.

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Простые лайфхаки для созревания авокадо

Подоконник

Оставьте авокадо летом на подоконнике. Уже через несколько часов он станет мягким. В холодное время его можно завернуть в фольгу и поставить неподалеку от батареи. За ночь он сможет созреть и на утро будет мягким.

Бумажный пакет

Есть еще один лайфхак для созревания авокадо за ночь. Вам понадобится бумажный пакет, помидор или банан. Зеленое авокадо поставьте в пакет с фруктом или овощем. Он будет выделять этилен, который ускорит созревание авокадо. Достаточно будет 1 – 2 дней, что авокадо стало мягким.

Духовка

Для этого метода надо прогреть духовку до 200°С и выключить. Тогда заверните авокадо в фольгу и оставьте на 10 минут в духовке. После этого выньте и дайте остыть.



Авокадо может созреть в домашних условиях / Фото Pexels

Мягкий кипяток

Проколите авокадо вилкой в нескольких местах, а у плодоножки и основания сделайте неглубокие крестообразные надрезы. Поставьте в кастрюлю и залейте кипятком так, чтобы он полностью покрыл фрукт. Оставьте авокадо в кастрюле на 3 минуты, а потом проверьте, стал ли он мягким. Если нет, то можете оставить его еще на несколько минут.

Микроволновка

Фрукт надо проткнуть вилкой с нескольких сторон, поставить на тарелку и накрыть пластиковой крышкой. Включите таймер на 30 секунд. Если фрукт достаточно размяк, то этого будет достаточно. Если же нет, то можно еще поставить на 30 секунд.