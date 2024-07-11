У деяких випадках навіть м’яке авокадо може бути переспілим, а якщо його вчасно не з’їсти, воно навіть почне псуватися. Тому все ж таки беріть зелене авокадо, а в домашніх умовах воно дозріє самостійно або ж можна допомогти йому швидше дозріти завдяки кільком лайфхакам.

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Прості лайфхаки для дозрівання авокадо

Підвіконня

Залишіть авокадо влітку на підвіконні. Вже за кілька годин він стане м’яким. У холодну пору його можна загорнути у фольгу та поставити неподалік від батареї. За ніч він зможе дозріти та на ранок буде м’яким.

Паперовий пакет

Є ще один лайфхак для дозрівання авокадо за ніч. Вам знадобиться паперовий пакет, помідор або банан. Зелене авокадо поставте в пакет з фруктом чи овочем. Він буде виділяти етилен, який пришвидшить дозрівання авокадо. Достатньо буде 1 – 2 днів, що авокадо стало м’яким.

Духовка

Для цього методу треба прогріти духовку до 200°С і вимкнути. Тоді загорніть авокадо у фольгу та залишіть на 10 хвилин у духовці. Після цього вийміть та дайте охолонути.



Авокадо може дозріти в домашніх умовах / Фото Pexels

М’який окріп

Проколіть авокадо виделкою в кількох місцях, а біля плодоніжки та основи зробіть неглибокі хрестоподібні надрізи. Поставте у каструлю та залийте окропом так, аби він повністю покрив фрукт. Залишіть авокадо в каструлі на 3 хвилини, а тоді перевірте, чи став він м’яким. Якщо ні, то можете залишити його ще на кілька хвилин.

Мікрохвильовка

Фрукт треба проткнути виделкою з декількох сторін, поставити на тарілку та накрити пластиковою кришкою. Увімкніть таймер на 30 секунд. Якщо фрукт достатньо розм’як, то цього буде достатньо. Якщо ж ні, то можна ще поставити на 30 секунд.