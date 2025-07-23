Фитофтороза на помидорах можно не бояться: просто добавьте в почву эту вещь

Фитофтора на помидорах это очень распространенная проблема, из-за которой огородники часто теряют значительную часть своего урожая. Но разобраться с ней все же вполне возможно.

Фитофтороз – это грибковая инфекция, которая чаще всего поражает помидоры с июня по август, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И одни из распространенных признаков болезни – это коричневые пятна на плодах, потемнение листьев и стебля, а также общее увядание растения.

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Как защитить помидоры от фитофторы?

Особенно быстро распространяется грибковое заболевание в теплую, влажную погоду. А присутствие фитофтороза на огороде может распространиться с помидоров и на другие растения, и впоследствии привести к их увяданию и гибели.

Впрочем, существует одна простая профилактическая мера, которая может защитить ваши растения от болезни. В частности, лучшее, что вы можете сделать – это положить примерно 6 сантиметров мульчи вокруг помидоров на участке.

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Помидоры можно защитить мульчированием / Фото Pexels

Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание еще в феврале и марте – это выбор сортов помидоров, устойчивых к фитофторозу. Конечно, ни одно растение не будет иметь 100% устойчивости к фитофторе, но некоторые могут проявить лучший иммунитет к этому коварному грибковому заболеванию.

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К слову, помидоры, которые выращиваются в теплице, значительно реже поражаются фитофторой, чем помидоры, растущие на огороде – поэтому если вам приходится сталкиваться с проблемой очень часто, возможно, время задуматься над тем, чтобы перенести ваши посадки.

Лучше всего сеять помидоры с февраля по апрель, чтобы высадить их в мае – июне, а затем собирать урожай с июля по октябрь. Обязательно проверяйте пакетики с семенами или рассаду перед покупкой – важно выбрать сорт и тип помидоров, подходящий для вашего места выращивания.