Как гадать на листочках на Ивана Купала: знают не все
- На Ивана Купала существуют различные методы гадания: с листочками папоротника, подорожника и травы для предсказания будущего любимого.
- Каждый метод имеет свои особенности, например, на папоротнике по именам на ответвлениях, на подорожнике под подушкой, а на траве наблюдая за движением травинок.
Возможно, вам уже приходилось слышать о том, что в некоторые дни можно гадать –и Ивана Купала –это один из этих дней. Предки верили, что благодаря всего нескольким листочкам можно увидеть своего будущего супруга или судьбу.
Ночь Ивана Купала – это особое время, ведь тогда можно гадать на суженых – и для этого нужны только листочки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".
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Для гадания на Ивана Купала обычно используют три разных типа листочков: папоротник, подорожник и травинки. И каждый из этих методов помогает достичь различных результатов.
Гадание на подорожнике
Для такого гадания нужно сорвать листочек подорожника и принести его в дом. И перед сном положите подорожник под подушку и произнесите эти слова: "Подорожник-подорожник, ты растешь у дороги, все знаешь и все видишь. Покажи мне во сне моего суженого".
И после этой простой присказки вам должен присниться будущий любимый или любимая.
Гадание на траве
Этот способ гадания известен уже давно: утром на Ивана Купала нужно сорвать возле своего дома две узкие, длинные травинки – такие, чтобы одна была длиннее другой. Короткая травинка будет символизировать вас, а длинная – любимого человека.
Поставьте две травинки в щелочку, и когда они начнут сохнуть, начнут также шевелиться – приближаться или отдаляться друг от друга. Если травинки тянутся друг к другу – тогда нужно ждать предложение руки и сердца. А вот если длинная травинка отклоняется, тогда человек, на которого вы погадали, потерял к вам чувства.
А вот если травинки сгибаются, но все же прикасаются друг к другу – это значит, что в отношениях не все просто, но надежда все еще есть.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли купаться на Ивана Купала – правильный ответ знают не все.
Гадание на листочках папоротника
Гадать можно на папоротнике / Фото Pexels
Папоротник – это один из главных атрибутов Ивана Купала. Легенды о поисках цветка в эту ночь известны, вероятно, всем – однако не все знают, что для гадания можно использовать листочек, и так узнать имя своего суженого.
В древности девушки брали листок папоротника и на каждое его ответвление загадывали имя парня. На всех листочках нужно завязать по нитке разного цвета, а потом погрузить папоротник в воду и прижать ко дну сосуда. И тот листок, что быстрее вынырнет – укажет, какое будет имя у любимого человека.