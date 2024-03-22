Не сажайте баклажаны рядом с этими растениями: не дождетесь урожая

Баклажаны - это очень вкусная, однако все же прихотливая культура, и высаживать на грядку ее нужно правильно. А также необходимо подобрать удачных соседей.

Многие дачники думают о том, где лучше сажать баклажаны – на солнце или в тени. Но это не единственное, о чем вам нужно заботиться. Нужно учесть и правило соседства, чтобы растение было крепким и дало хороший урожай.

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Возле чего сажать баклажаны в грунт

Конечно же, фермеры начинают готовиться к дачному сезону заранее, и уже в конце февраля начинают выращивать рассаду и замачивать семена. Поэтому, если вы не успели сделать это зимой, расстраиваться не стоит, ведь подумать о желаемом соседстве можно и сейчас.

Лучшими соседями для баклажанов будут такие культуры:

фасоль;

редис;

белокочанная капуста;

редис;

тыква;

горох;

свекла;

кабачок.

В то же время, есть и культуры, возле которых точно не стоит сажать баклажаны. В частности, вам точно нужно избегать соседства с помидорами, ведь эти овощи могут быть атакованы одинаковыми вредителями. По этой же причине не стоит сажать баклажаны рядом с кустами картофеля, ведь тогда оба растения станут жертвой колорадских жуков.

А вот если вы хотите посадить рядом болгарский перец, старайтесь соблюдать дистанцию между культурами 70 – 80 сантиметров между грядками.



Баклажаны нужно разумно высаживать / Фото Pexels

Рядом с чем можно сажать баклажаны в теплице

Если вы хотите получить более ранний урожай, вы можете высадить ваши баклажаны в теплице. Но и в таком случае нужно учесть правила соседства.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

В частности, посадить баклажаны можно возле:

болгарского перца;

огурца;

кукурузы.

Так же, как и на огороде, в теплице нельзя сажать баклажаны возле картофеля, томатов и даже табака.