Если вы привыкли хранить наличные дома, пришло время проверить, или места, которые вы выбрали для этого, не имеют негативной энергетики, сообщает 24 Канал. Эзотерики верят, что многие места в квартире совсем не подходят для денег и только тормозить ваш финансовый успех.
Интересно Положите здесь лавровый лист: он притянет деньги в дом
Стеклянные банки
Многие кладут деньги в стеклянные банки, и приметы утверждают, что делать так точно не стоит – деньги там всегда лежат в смятом виде, а значит, со временем начнут накапливать негативную энергетику. В закрытой банке они как бы "не дышат", а значит, они не будут иметь силы, когда вы достанете их.
Такие купюры не притянут к вам денежные потоки. Зато это могут сделать несколько счастливых купюр, которые должны быть в кошельке.
Возле двери
Деньги нельзя хранить у дверей – на выходе из дома или в ящиках, расположенных у выхода. В таком положении они как будто будут "испаряться" из дома, тратиться на различные бессмысленные и непредсказуемые потребности.
Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.
Под матрасом
Никогда нельзя хранить деньги в месте, где вы спите, а также рядом с кроватью. Там они будут отдыхать – так же как и вы. А значит, купюры не привлекут к вам новые финансы. Заставить такие деньги "работать" потом будет очень сложно.
В книгах
Многие прячут свои накопления в книгах, и делать так точно не стоит. Учитывайте, что в драматических романах деньги не приживутся. Но вот в положительных и добрых книгах достаток может даже приумножиться.
Хранить деньги в книгах не стоит / Фото Pexels
В каких местах опасно хранить деньги?
Если вы приняли решение хранить деньги дома, нужно подумать о местах, где вы их будете прятать. И есть несколько локаций, которые потенциальные воры будут проверять в первую очередь – а значит, хранить там деньги точно не стоит.
- Места, где накоплен различный хлам – воры прекрасно понимают логику, что стоит за таким тайником, и начинают именно с таких мест.
- Бытовая техника. Есть вероятность, что украдут не только деньги, что прячутся в технике, но и саму технику также.
- Ванная и туалет. Воры всегда осматривают сливные бачки, ведь многие привыкли хранить там деньги.
- Вентиляция и декоративные элементы на стенах. Картины, зеркала и ковры – это очевидные тайники, которые воры также проверяют.
- Банки с крупами на кухне. Такое место для хранения денег часто используют пожилые люди, и оно не очень надежное.