Возможно, вы откладываете большее количество усилий на генеральную весеннюю уборку, но и осенью есть работа, которую стоит выполнить. И если вы сосредоточитесь всего на нескольких важных вещах, тогда вы сможете очистить свое пространство очень быстро, пишет Real Simple.

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Ваш автомобиль

После лета поездок и путешествий вашей машине нужна настоящая чистка. В ней также точно накопилось немного беспорядка и грязи – поэтому нужно достать все лишнее и убрать любой мусор и вещи, которыми вы не планируете сейчас пользоваться.

После этого тщательно очистите автомобиль, чтобы удалить песок и другую грязь, которая могла в нем остаться.

Кладовая

Кладовая для многих людей – это помещение, в которое можно складывать все вещи, которым не получается найти немедленное применение. Поэтому, возможно, пришло время перебрать их и избавиться от некоторой части? Проверьте также, все ли продукты и консервация, которую вы там храните, все еще свежие. Если нет – их также нужно утилизировать.



В кладовке нужно убирать / Фото Pexels

Окна

Да, пришло время для осенней очистки окон! Пасмурная осенняя погода как раз идеально подходит для этой задачи, и вы сможете легко убрать всю летнюю пыль со стекла и насладиться чистым и приятным видом.

С сокращением дней вы точно захотите пропустить весь возможный свет в свою квартиру, и именно чистые окна в этом помогут!

Духовка

Об очистке духовки вы, скорее всего, думаете нечасто, но осень – это хорошее время для того, чтобы наконец взяться за дело. Именно осенью обычно появляется время и желание запекать овощи, печенье и остальные блюда, и для этого ваша духовка должна просто сиять чистотой.