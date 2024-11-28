Несмотря на то, что начало зимы не обещает снега, кроссовки все равно загрязняются, даже если на улице сухо, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец. Часто мы пользуемся щетками для удаления грязи с подошвы кроссовок, однако ее недостаточно для того, чтобы кроссовки оставались белоснежными.

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В таком случае стоит воспользоваться действенным раствором, который уберет любые пятна или грязь за считанные минуты.

Как отбелить подошву кроссовок

Чтобы подошва кроссовок оставалась белоснежной, смешайте 1 столовую ложку зубной пасты с 1 столовой ложкой соды и 1 столовой ложкой ополаскивателя для посудомоечной машины.

Все хорошо размешайте и перемешайте до однородной массы. Нанесите раствор на подошву с помощью щетки на 10 минут. После этого хорошо протрите, уберите все лишнее влажной тряпкой и ваши кроссовки снова станут как новые.

Отбеливание кроссовок интересным методом: смотрите видео

Кроме отбеливания подошвы кроссовок, можно прибегнуть и к очистке самих кроссовок. С грязью хорошо справляется пищевая сода, поэтому смешайте ее в равных частях со средством для мытья посуды и пройдитесь везде щеткой, которую предварительно надо смочить в воде.

После того, как почистите кроссовки этим средством, пройдитесь сверху влажной тряпкой, а потом бумажными полотенцами, чтобы убрать всю лишнюю влагу.

Также кроссовки можно мыть с помощью соды и лимонного сока. Столовую ложку сока надо смешать со столовой ложкой соды и кашеобразную смесь нанести на кроссовки и почистить с помощью мягкой щетки. Через 30 минут все смойте теплой водой и протрите насухо.