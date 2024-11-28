Попри те, що початок зими не обіцяє снігу, кросівки все одно забруднюються, навіть якщо надворі сухо, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець. Часто ми користуємося щітками для видалення бруду з підошви кросівок, однак її недостатньо для того, щоб кросівки залишалися білосніжними.

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У такому випадку варто скористатися дієвим розчином, який прибере будь-які плями чи бруд за лічені хвилини.

Як відбілити підошву кросівок

Щоб підошва кросівок залишалася білосніжною, змішайте 1 столову ложку зубної пасти з 1 столовою ложкою соди та 1 столовою ложкою ополіскувача для посудомийної машини.

Все добре розмішайте й перемішайте до однорідної маси. Нанесіть розчин на підошву за допомогою щітки на 10 хвилин. Після цього добре протріть, приберіть все зайве вологою ганчіркою й ваші кросівки знову стануть наче нові.

Відбілювання кросівок цікавим методом: дивіться відео

Окрім відбілювання підошви кросівок, можна вдатися й до очищення самих кросівок. З брудом добре справляється харчова сода, тож змішайте її в рівних частинах із засобом для миття посуду й пройдіться всюди щіткою, яку попередньо треба змочити у воді.

Після того, як почистите кросівки цим засобом, пройдіться зверху вологою ганчіркою, а тоді паперовими рушничками, щоб прибрати всю зайву вологу.

Також кросівки можна мити за допомогою соди та лимонного соку. Столову ложку соку треба змішати зі столовою ложкою соди й кашоподібну суміш нанести на кросівки й почистити за допомогою м’якої щітки. Через 30 хвилин все змийте теплою водою й протріть насухо.