Как хранить капусту на зиму: кочаны будут свежими 6 месяцев

Чтобы капуста не испортилась преждевременно, ее надо правильно хранить. Делать это совсем не сложно, надо лишь знать несколько секретов. Чтобы уберечь овощи от гниения стоит обратить внимание на проверенные методы жителям частных домов и квартир.

Капусту хранить можно во многих местах – в квартире, подвале или холодильнике, пишут Советы 24. При правильном хранении кочаны будут храниться свежими до 6 месяцев, поэтому рассказываем о самых популярных способах хранения капусты на зиму.

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Хранение капусты в подвале

В ящике

В чистый деревянный ящик поставьте 5 кочанов капусты, а на верхний слой – такое же количество. Первый слой надо выкладывать кочанами вверх, а второй – кочанами вниз.

В песке

Этот метод хранения хозяйки используют для моркови, впрочем в песке можно хранить и капусту. Выложите ее в ящик и оставьте 5 сантиметров между овощами и засыпьте сухим песком. Затем выкладывайте второй слой.

Также в ящик можно засыпать 20 сантиметров сухого песка и воткнуть капусту кочанами вниз. Длина кочана должна быть не менее 8 сантиметров.



Капусту можно хранить различными методами / Фото Pexels

Как хранить капусту в земле

Владельцы частных домов могут хранить лук в земельном участке, а именно – в траншеях. Нужно выкопать глубокую яму и выложить на дно толстый слой соломы, а сверху – капусту, перекладывая слои соломой. После этого траншею накрывают деревянным щитом и засыпают землей. Если зима будет морозной, то сверху можно добавить солому или опавшие листья.

Как хранить капусту в квартире

Капуста также может длительное время храниться в квартире. Ее нужно завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник в отделение для овощей с минимальной температурой. Кочаны надо регулярно проверять и при наличии конденсата сменить полиэтиленовую пленку. Вместо нее еще можно использовать пергаментную бумагу.

На балконе капусту можно держать в деревянных ящиках. Емкости надо утеплить пенопластом, обернув капусту в пищевую пленку или пергаментную бумагу.