Как хранить морковь зимой: топовые советы от дачников

После сбора моркови надо ее правильно подготовить к хранению, чтобы она простояла до конца зимы и сохранила свои вкусовые качества. Не все знают, как лучше хранить овощи в осенне-зимний период, поэтому делимся с вами лучшими вариантами.

Морковь можно хранить по-разному, пишет Agrovinn. Впрочем надо помнить золотое правило – овощи должны стоять в месте, где не будет резких перепадов температур, иначе морковь быстро испортится.

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Хранение в земле на грядке

Некоторые дачники хранят морковь на зиму в земле. Чтобы хранить морковь, необходимо сделать мульчирование и уложить слой листьев толщиной от 30 до 60 сантиметров. К зиме листья утрамбуются и сохранят хорошую изоляцию. Выкапывать морковь из такого тайника можно не чаще, чем раз в месяц.

Однако такое хранение подходит только для региона, где зимой достаточно холодно. Если же в вашем регионе зима мягкая, то под землей морковь начнет прорастать, поэтому лучше ее хранить в погребе.

Хранение в бумаге

Это один из самых простых способов хранения моркови. По 5 штук овощей надо обернуть в упаковочную бумагу или несколько слоев газеты. Такая упаковка позволит моркови дышать и не приведет к образованию влаги.



Благодаря нескольким советам морковь будет храниться всю зиму / Фото Pexels

Хранение в глине

Для хранения моркови в глине приготовьте глиняную болтушку консистенции жидкой сметаны. Ведро надо наполнить глиной наполовину, залить водой и оставить на ночь. Утром добавьте еще немного воды, но не перемешивайте и выдержите так еще 3 дня, а тогда погрузите овощи в ведро, после того дайте обсохнуть, чтобы сохранилась глиняная корочка и поставьте в ящики.

Хранение в мху

Этот метод хранения требует от вас ящиков и мха сфагнум. Немытую морковь в течение суток надо выдержать в прохладном месте, а потом уложить в ящики рядами, меняя овощи и мох. Сфагнум обладает дезинфицирующими свойствами и удерживает внутри углекислый газ, создавая хорошие условия для хранения моркови.