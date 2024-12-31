Эти выдающиеся люди обожали кофе и чай: 8 художников, которые искали вдохновение в напитках

Чай и кофе –это неотъемлемая часть ежедневного ритуала многих знаменитостей. И это совсем неудивительно, ведь эти напитки помогают создать особую атмосферу для творчества, продуктивности и отдыха.

В утренней душистой чашке кофе или чая можно найти не только заряд энергии на день, но и вдохновение на создание картин, композиций или книг. И 24 Канал вместе с украинским производителем кофе Gemini разобрались, каких же кофейных и чайных ритуалов придерживались и все еще придерживаются известные люди.

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Какие напитки пили известные писатели?

Что может лучше вдохновить на написание текста, чем чашка горячего ароматного кофе? Именно так думала Вирджиния Вулф – британская писательница, литературный критик и икона феминизма.

Писательница была одной из самых выдающихся фигур литературного модернизма ХХ века, написала десятки произведений, которые перевели более чем на 50 языков. Наиболее известная ее фраза такова: "У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть деньги и своя комната". А еще, очевидно, кофе – потому что сама Вулф считала его чрезвычайно важным для собственного творческого процесса.

Писательница любила турецкий кофе со специями и часто пила его, работая над своими текстами.

Я буду дрейфовать – я буду сидеть на тротуарах и пить кофе – я буду мечтать; Я вытащу свой ум из железной клетки и позволю ему уплыть – этого замечательного октября,

– писала Вулф.



Вирджиния Вулф, Фото 1927 года / Getty Images

Любовь к кофе пленила и еще одного чрезвычайно известного писателя – Фрэнка Баума. Американец, написавший "Удивительного волшебника страны Оз", просто обожал горячий ароматный напиток.

"Волшебника страны Оз" Баум написал в 1900 году, и в течение нескольких последующих лет книга возглавляла список бестселлеров. 1903 автор вместе с композитором Титьензом поставил одноименный мюзикл, который получил несколько сезонов аншлага на Бродвее.

Сейчас книга переживает второй пик популярности – а все из-за фильма "Чародейка" – адаптацию мюзикла про Эльфабу и Глинду – двух героинь книги Баума.

В письме Фрэнк Баум придерживался строгого ритуала, и кофе играл в нем далеко не последнюю роль. Прежде всего, каждое утро писатель просыпался в восемь, а потом садился завтракать.

За завтраком он пил кофе – обязательно со сливками и сахаром, и мог выпить по четыре или пять чашек за раз! После этого писатель выходил на прогулку по саду для вдохновения, и только тогда садился писать.

Любимые напитки актеров

Актерское искусство – совсем непростое и также требует немало вдохновения. И Анджелина Джоли, известная голливудская актриса, ищет его в чаевые – одном из ее любимых напитков. Впрочем, кроме черного и зеленого, она порой пьет и гораздо более необычный чай – а именно чесночный!



Анджелина Джоли / Getty Images

Не в одном интервью звезда делилась, что замачивает свежий чеснок в горячей воде и пьет этот напиток, чтобы оставаться в форме. И, очевидно, для нее это работает!

Но если уж говорить о преданности горячим напиткам, то стоит вспомнить Хью Джекмана – человека, который настолько любит кофе, что создал свой бренд напитка. Актер уже известен не только ролью Росомахи в сериале "Люди икс", но и своим кофейным бизнесом. Вдохновение на его создание пришло к нему во время путешествия в Эфиопию, где он встретил фермера, который выращивал кофе Дукале.



Хью Джекман / Getty Images

Гармония между нотами и напитками: что пьют музыканты

Так уж совпало, что один из величайших композиторов всех времен, Джон Себастьян Бах, оказался также фанатом кофе. Он настолько его любил, что в 1732 году даже написал короткую оперу о своей одержимости этим напитком, которую так и назвал – "Кофейная кантата".

Опера рассказывает о молодой, бойкой женщине по имени Ария, которая просто обожает кофе. Ее строгий отец, конечно же, категорически против того, чтобы его дочь потребляла кофеин, и пытается запретить ей употреблять напиток, поскольку в то время это считалось опасным общественным "пороком". К счастью, с того времени немало вещей изменилось, и общество спохватилось!



Джоан Себастьян Бах / Getty Images

Еще одна большая любительница напитка из черных зерен – Элла Фицджеральд, американская джазовая певица. Фицджеральд называли королевой джаза и "первой леди американской песни". За свою 59-летнюю карьеру она записала более 70 альбомов и продала более 40 миллионов копий своих пластинок.

И, конечно же, среди всех песен нашлась и одна, посвященная кофе – "Black coffee". Она рассказывает об ужасном расставании и кофе, который помогает ей пройти через него – и это вовсе не песня о любви, а скорее история, что разбивает сердце.

Песня была написана в 1948 году, но впоследствии еще и стала частью саундтрека к фильму 1960 года "Пусть никто не напишет мою эпитафию".

Вдохновение для полотен: какие художники больше всего любили кофе?

Среди пантеона известных художников Ван Гог – это тот, о ком точно нельзя забыть. И известен он не только своим талантом, но и приверженностью к кофе. Напиток повлиял даже на некоторые его картины; наиболее яркий пример – вневременной шедевр натюрморта "Кофейник", что художник написал в 1888 году.

На полотне изображена простая композиция, что под кистью художника приобретает возвышенный вид: скромный кофейник в сопровождении гармоничного дуэта чашки и блюдца, что передает тихую красоту спокойного утра.



"Кофейник", картина 1888 года / Getty Images

О своей глубокой любви к кофе Ван Гог писал также в своих сердечных письмах к своему брату Тео.

Я пытался взбодрить свой дух и нашел утешение в успокаивающих объятиях чашки кофе, дымящегося кофе,

– писал Ван Гог в 1888 году.

Кроме того, как и многие художники того времени, художник проводил немало времени в различных парижских кофейнях, где не только рисовал эскизы, но и наслаждался ароматным напитком.

Еще один художник, который известен не только художественным гением, но и глубоким поциновуванням кофе – это Пабло Пикассо. Он также много времени проводил в кафе Парижа, где встречался с интеллектуалами и коллегами художниками.

Там, среди дискуссий о политике и искусстве, он и сам воплощал свое видение мира на холсте. И, конечно же, парижские заведения также повлияли на формирование этого мировоззрения, дали ему вдохновение, что лейтмотивом проходит через его творчество. Вероятно, лучшим свидетельством его глубокой любви к кофе являются его картины на тему напитка.

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