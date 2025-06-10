Если у вас появились блохи в доме, важно действовать решительно и системно. Как эффективно избавиться от блох – расскажет 24 Канал.

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Обработайте домашних животных

Чаще всего источником заражения являются кошки или собаки. Если любимец чешется или вы заметили блох в его шерсти:

Используйте специальный шампунь или капли от блох.

Наденьте противоблошиный ошейник.

Проконсультируйтесь с ветеринаром относительно комплексной обработки.

Тщательная уборка дома

Блохи могут жить в щелях пола, коврах, мебели или постельном белье. Поэтому, уборка – это ключевой этап. Советуем хорошо пропылесосить все ковры, мягкую мебель, матрасы, углы и полы. А также постирайте постель, покрывала, подушки, игрушки – все, с чем контактировало животное.



Как легко избавиться от блох в доме / Фото Unsplash

Специальные средства

После уборки важно обработать помещение:

Аэрозоли или спреи от блох (выбирайте те, что уничтожают как взрослых особей, так и личинки).

Диатомит (пищевая кремниевая земля) – природный порошок, безопасный для людей и животных, но смертельный для блох.

Фумигаторы или "дымовые шашки" для глубокого проникновения в щели.

Обратите внимание! Во время обработки животных и людей лучше вывести из комнаты, проветривайте после использования средств.

Однако яйца блох могут выжить после первой обработки, поэтому через 7 – 10 дней проведите повторную дезинсекцию. Это предотвратит повторное заражение. А легко избавиться от мошек на кухне можно с помощью распространенных народных средств.