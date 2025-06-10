Якщо у вас з'явилися блохи в будинку, важливо діяти рішуче й системно. Як ефективно позбутися бліх – розкаже 24 Канал.
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- Обробіть домашніх тварин
Найчастіше джерелом зараження є кішки чи собаки. Якщо улюбленець свербить або ви помітили бліх у його шерсті:
- Використайте спеціальний шампунь або краплі від бліх.
- Надягніть протиблошиний нашийник.
- Проконсультуйтесь із ветеринаром щодо комплексної обробки.
- Ретельне прибирання будинку
Блохи можуть жити у щілинах підлоги, килимах, меблях чи постільній білизні. Тож, прибирання – це ключовий етап. Радимо добре пропилососити всі килими, м'які меблі, матраци, кути й підлоги. А також виперіть постіль, покривала, подушки, іграшки – усе, з чим контактувала тварина.
Як легко позбутися бліх у будинку / Фото Unsplash
- Спеціальні засоби
Після прибирання важливо обробити приміщення:
- Аерозолі або спреї від бліх (обирайте ті, що знищують як дорослих особин, так і личинки).
- Діатоміт (харчова кремнієва земля) – природний порошок, безпечний для людей і тварин, але смертельний для бліх.
- Фумігатори або "димові шашки" для глибокого проникнення в щілини.
Зверніть увагу! Під час обробки тварин і людей краще вивести з кімнати, провітрюйте після використання засобів.
Однак яйця бліх можуть вижити після першої обробки, тому через 7 – 10 днів проведіть повторну дезінсекцію. Це запобігатиме повторному зараженню. А легко позбутися мошок на кухні можна за допомогою поширених народних засобів.