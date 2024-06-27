Как самостоятельно сделать компост: список всех органических остатков

Органическим природным удобрением любят пользоваться все огородники. Компост хорошо повышает плодородие почвы и способствует урожайности растений. Получить его можно благодаря разложению органических остатков.

Компост состоит из растительных остатков (кожуры огурцов, бананов, корешков перцев, кабачков, цветной капусты и т.д.), из опавших листьев и многих других составляющих.

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Для того, чтобы вы могли сделать компост, рассказываем, что именно может входить в список органических остатков.

Из чего может состоять компост

Сырые злаки, фрукты, овощи – кожуры и обрезки;

Стебли подсолнечника, початки кукурузы, ботва от бахчевых и огородных культур;

Сухие листья, скошенное сено;

Остатки готовой пищи;

Тонкие ветки, опилки и щепки;

Солома, лузга семян, орехов скорлупа орехов скорлупа;

Свежий навоз травоядных растений.

Что не надо добавлять в компост

Твердые и крупные мясные кости;

Кожуру от цитрусовых растений;

Многолетние корневищные сорняки на стадии выработки семян;

Растительные остатки пораженные болезнями или обработанные гербицидами;

Насекомые-вредители и их личинки.



Важно знать из чего можно делать компост, а из чего нет / Фото Pexels

Как сделать компост в домашних условиях

Чтобы сделать компост вам понадобится пластмассовое ведро, мусорный пакет, пластиковые бутылки, бутылка ЭМ-жидкости для ускорения процесса приготовления компоста, пульверизатор, полиэтиленовый мешок из-под сахара и пакет садового или покупного грунта.

Из бутылок надо сделать одинаковые цилиндры, обрезав горлышко и дно и установите на дно ведра. В ведро поставьте пакет с несколькими мелкими отверстиями в нижней части и наполняйте растительными остатками, опрыскивая время от времени слои из пульверизатора.

После этого выжмите из пакета воздух, плотно завяжите и приложите грузом. Раз в 3 дня из ведра надо будет сливать воду. Как только ведро заполнится, поместите его с компостом в тепло для ферментации на одну неделю, а затем перемешайте с почвой и переместите в мешок из-под сахара. Поставьте компост в темное место для хранения.

Готовый компост можно подсыпать в горшки комнатных растений, добавлять субстрат для рассады или использовать как удобрение и мульчу.