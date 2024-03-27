Крыс в саду больше не будет: как их отпугнуть раз и навсегда

Крысы – незваные гости в саду и доме. С ними трудно бороться, потому что порой различные методы никак не помогают. Они любят пищу из сада, корм для животных, который вы оставляете на улице или открытый мусорник.

Однако есть одна вещь, которую крысы очень не любят и именно это поможет их отпугнуть раз и навсегда. Один садовод отметил, что крысам не нравится сырой лук.

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Как избавиться от крыс

По его словам, он нашел крысиную нору, засыпал внутрь порезанный сырой лук и засыпал его землей. Садовник рассказал, что в течение нескольких дней появлялись новые дыры, потому что крысы уже не хотели вылезать из предыдущей, новые норки он тоже засыпал луком.

Несколько дней таких стараний и крысы покинули земельный участок. Лук является дешевым овощем, поэтому пока еще нет урожая, его можно купить за копейки.

Оказывается, крысы очень не любят луковый запах, поэтому сразу убегают из таких мест. Бывает и так, что в саду живет чуть ли не целая их армия, поэтому лучше будет, если вы у нор посадите лук, чеснок или лук порей.



Методы, которые помогают избавиться от крыс / Фото Pexels

Крысы также очень не любят масло перечной мяты. Смочите в масле вату и погрузите в норку. Чтобы грызуны надолго не задержались, меняйте свежую вату каждые 3 дня.

Эти способы являются гуманными, поскольку крысы будут просто убегать. А вот лавровый лист для них является смертельным. Они будут его есть, но для крыс он является ядовитым.

Попробуйте два предыдущих способа для борьбы с грызунами, которые по словам садоводов, действительно способны помочь и отпугнуть крыс с участка навсегда.