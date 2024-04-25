Как избавиться от муравьев на огороде: 5 народных методов, которые реально работают

На огороде довольно часто можно столкнуться с муравьями, которые вредят растениям. Однако от них можно избавиться даже народными методами.

Муравейники со временем подавляют растения. Кроме этого, эти насекомые поедают лепестки роз, клубнику, тыквы, морковь и тому подобное.

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Чем бороться с муравьями на огороде

Пищевая сода

Сода прекрасно справится и с вредителями. Дело в том, что организм муравьев насыщен кислотой, а сода – это бикарбонат натрия, щелочное вещество, которое ее нейтрализует.

Попадая в организм насекомого, она вступает в реакцию с кислотой, в результате чего разрушается внешняя оболочка насекомого, поэтому оно погибает. Чтобы муравьи съели приманку, нужно:

смешать по 0,5 столовой ложки соды и сахарной пудры,

добавить около 2 столовых ложек воды,

размешать и вылить полученный раствор в пластиковые крышки.

Эти крышки надо поставить вдоль тропинок и в местах скопления насекомых.

Борная кислота

Борная кислота пагубно влияет на работу нервной и пищеварительной систем муравьев. Она обезвоживает их организм, поэтому спустя несколько часов после попадания внутрь начинается паралич и гибель насекомого. Если другие муравьи поедают останки, то же самое происходит и с ними.

Для приготовления раствора надо взять 5 граммов борной кислоты и растворить ее в стакане горячей воды. После этого следует добавить 2 столовые ложки сахара или меда и долить литр воды.

Вечером, после того, как муравьи собрались ночевать, полейте этой смесью муравейник. Если же его невозможно найти, налейте раствор в небольшие плоские емкости и расставьте их вдоль троп, которыми насекомые передвигаются.



Муравьи могут навредить овощам / Фото Unsplash

Перманганат калия (марганцовка)

Раствор перманганата калия прекрасно справится в борьбе с вредителями. В 1 литре воды надо растворить марганцовку до насыщенного розового цвета.

Далее смешать полученный раствор с 10 литрами воды, чтобы не переусердствовать с дозировкой. Далее надо полить гнезда насекомых, а также обработать растения, по которым они любят ползать.

Нашатырный спирт

Чтобы не только избавиться от муравьев, но и подкормить растения, необходимо приготовить простой раствор из 10 граммов нашатырного спирта и 8 – 10 литров воды. Этим раствором надо полить весь участок.

Уксусная кислота

Избавиться от муравьев поможет обычная уксусная кислота. Для этого 1 столовую ложку столового уксуса нужно развести в 1 литре воды и опрыскать те растения, на которых появились насекомые.

Если же у вас есть уксусная эссенция, то 1 столовую ложку разводят в 10 литрах воды. Регулярно повторяйте эту процедуру до полного избавления от насекомых.