Плодовых мушек больше не будет: как уберечь бананы от въедливых насекомых

При комнатной температуре бананы имеют свойство быстро созревать, поэтому если их не есть несколько дней подряд, то вокруг них может извиваться рой плодовых мушек. Чтобы они не надоедали вам на кухне, стоит воспользоваться проверенным лайфхаком.

Плодовые мушки особенно активизируются во время потепления, поэтому их будут привлекать не только бананы, но и все другие фрукты в корзине. Для того, чтобы отпугнуть их и избавиться – воспользуйтесь вином.

К теме Орхидеи будут цвести постоянно: добавьте в воду секретный ингредиент

Вот как это работает. Налейте вино в стакан, а верх обмотайте пищевой пленкой. Тогда зубочистками сделайте проколы и поставьте стакан или бокал с вином у фруктов.

Насекомых гораздо больше будет привлекать запах напитка, чем банан. Благодаря отверстиям из пищевой пленки, они смогут попасть внутрь и уже больше никогда не выбраться оттуда. Если вы наблюдательны, то могли и сами неоднократно замечать, как в вашей чашке со сладким напитком плавают немало плодовых мушек.



Совет, который способен уберечь бананы от плодовых мушек / Фото Pexels

Чтобы результат был еще лучше – поставьте несколько таких ловушек для того, чтобы как можно больше выловить вредителей. И для того, чтобы ваши бананы быстро не портились и не привлекали плодовых мушек, ставьте их в отдельную фруктовую вазу или держите в холодильнике.

Также можно воспользоваться интересным лайфхаком: отделите бананы и каждую часть корешка обмотайте пищевой пленкой. Она замедляет выработку этилена, поэтому бананы будут храниться свежими в течение недели. Больше лайфхаков о хранении бананов читайте в нашем материале.