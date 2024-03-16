Плодових мушок більше не буде: як вберегти банани від уїдливих комах

При кімнатній температурі банани мають властивість швидко дозрівати, тому якщо їх не їсти кілька днів поспіль, то навколо них може звиватися рій плодових мушок. Щоб вони не набридали вам на кухні, варто скористатися перевіреним лайфхаком.

Плодові мушки особливо активізуються під час потепління, тож їх приваблюватимуть не лише банани, але й всі інші фрукти в кошику. Для того, щоб відлякати їх та позбутися – скористайтеся вином.

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Ось як це працює. Налийте вино у склянку, а верх обмотайте харчовою плівкою. Тоді зубочистками зробіть проколи та поставте стакан чи келих з вином біля фруктів.

Комашок набагато більше буде приваблювати запах напою, ніж банан. Завдяки отворам з харчової плівки, вони матимуть змогу потрапити в середину та вже більше ніколи не вибратися звідти. Якщо ви спостережливі, то могли й самі неодноразово помічати, як у вашій чашці з солодким напоєм плавають чимало плодових мушок.



Порада, яка здатна вберегти банани від плодових мушок / Фото Pexels

Щоб результат був ще кращим – поставте кілька таких пасток для того, аби якомога більше виловити шкідників. Та для того, щоб ваші банани швидко не псувалися та не приваблювали плодових мушок, ставте їх в окрему фруктову вазу чи тримайте в холодильнику.

Також можна скористатися цікавим лайфхаком: відокремте банани та кожну частину корінця обмотайте харчовою плівкою. Вона сповільнює вироблення етилену, тож банани будуть зберігатися свіжими впродовж тижня. Більше лайфхаків про зберігання бананів читайте в нашому матеріалі.