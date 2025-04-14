Деревья несут в себе энергетику – хорошую или плохую, пишет 24 Канал. Прежде чем выбрать дерево для посадки, стоит узнать о видах деревьев, посадки которых надо избежать.

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Береза

Наши предки верили в то, что береза является плохим выбором посадки возле дома, поэтому старались избегать посадки рядом с домом. Кроме того, береза забирает очень много воды из почвы, поэтому может привести к засухе других растений. По приметам, береза может привести к гинекологическим проблемам у женщин, поэтому лучше ее сажать подальше от дома.

Ель

Это дерево выглядит очень красиво, особенно в зимнее время, однако символизирует оно скорбь и смерть. Когда-то еловыми ветвями устилали дорогу во время похорон, поэтому это дерево лучше не сажать возле дома, поскольку оно может притянуть горе.



Ель нельзя сажать возле дома / Фото Pexels

Осина

Это дерево считается энергетическим вампиром, который может забрать жизненную силу у людей. Говорят, что осина даже способна вызвать бессонницу, головную боль и раздражение. Дерево не любит соседства с другими растениями, поэтому может подавлять их рост.

Туя

Нельзя сажать туи возле дома, поскольку их раньше сажали как символ скорби и смерти. Посаженное дерево может привести к ссорам в семье, вызвать аллергию или астму у людей.

Верба

По поверью, ива символизирует грусть и одиночество. Большинство могли этого и не знать, но именно ива привлекает комаров, мух и других насекомых, которые переносят инфекции. Своим грубым корнями ива может разрушать фундамент, поэтому для того, чтобы избежать проблем, ее не стоит сажать рядом с домом.

Есть также несколько растений, которые нельзя сажать возле дома. Они также имеют плохую энергетику и плохо влияют на рост других растений.