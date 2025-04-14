Дерева несуть в собі енергетику – добре чи погану, пише 24 Канал. Перш ніж обрати дерево для посадки, варто дізнатися про види дерев, посадки яких треба уникнути.

Читайте також 5 причин, чому ваші тюльпани не цвітуть: виправити це дуже просто

Береза

Наші предки вірили в те, що береза є поганим вибором саджання біля дому, тому намагалися уникати посадки поруч з будинком. Окрім того, береза забирає дуже багато води з ґрунту, тож може призвести до посухи інших рослин. За прикметами, береза може призвести до гінекологічних проблем у жінок, тому краще її садити подалі від помешкання.

Ялина

Це дерево виглядає дуже красиво, особливо в зимову пору, однак символізує воно скорботу й смерть. Колись ялинковими гілками встеляли дорогу під час похорону, тому це дерево краще не садити біля дому, оскільки воно може притягнути горе.

Ялину не можна садити біля дому
Ялину не можна садити біля дому / Фото Pexels

Осика

Це дерево вважається енергетичним вампіром, який може забрати життєву силу в людей. Кажуть, що осика навіть здатна викликати безсоння, головний біль та роздратування. Дерево не любить сусідства з іншими рослинами, тож може пригнічувати їхнє зростання.

Туя

Не можна садити туї біля дому, оскільки їх раніше садили як символ скорботи та смерті. Посаджене дерево може призвести до сварок у сім’ї, викликати алергію чи астму в людей.

Верба

За повір’ям, верба символізує смуток та самотність. Більшість могли цього й не знати, але саме верба приваблює комарів, мух та інших комах, які переносять інфекції. Своїм грубим корінням верба може руйнувати фундамент, тому для того, щоб уникнути проблем, її не варто садити поруч з будинком.

Є також кілька рослин, які не можна садити біля дому. Вони також мають погану енергетику й погано впливають на ріст інших рослин.