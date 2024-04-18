Муравьи исчезнут с пионов: как бороться с надоедливыми вредителями

Пионы, к сожалению, обожают не только люди, но и разнообразные вредители. И когда весной распускаются бутоны этих цветов, вы можете заметить, что по ним начинают ползать муравьи.

Муравьи на пионах могут не только испортить внешний вид ваших цветов, но и привести к существенному сокращению сроков их цветения. Поэтому для того, чтобы уберечь ваши цветы, вам нужно разобраться, как избавиться от вредителей.

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Почему на пионах появляются муравьи

Перед тем, как начинать борьбу с проблемой, сначала нужно разобраться, почему она вообще появляется. И весной, перед тем, как бутоны пионов распускаются, вы можете заметить на них клейкий сахарный сок. Его очень легко спутать с обычной росой на вид, но если вы прикоснетесь его, почувствуете липкость.

Сок возникает из чашелистиков и впоследствии кристаллизуется – и именно он привлекает муравьев. Зато яркий цвет цветов вообще не имеет никакого значения. В этот период на бутонах вы можете заметить и много муравьев, которые будут пытаться прогрызть лепестки, чтобы получить больше сока.

Такие повреждения приводят к тому, что цветы сначала долго не распускаются, а затем становятся деформированными. Поврежденные же пионы имеют очень короткий срок цветения и быстро вянут. Именно поэтому весной с вредителями нужно бороться.

Муравьи, кстати, способны портить и корневую систему растения – разводить тлю на листьях и стеблях и питаться соком цветов.



Муравьи могут испортить пионы / Фото Pexels

Как бороться с муравьями на пионах

Прежде всего, вам нужно очистить все место под кустами цветов – избавьтесь от сорняков, разрыхлите почву – так насекомые не смогут селиться в корневой системе. После этого же вам нужно подготовить сухую смесь из равных частей золы, пищевой соды и гашеной извести.

Этим веществом вам нужно посыпать зону возле каждого куста пиона. Также полезным против муравьев будет настой из лаврового листа. Вам нужно взять 30 граммов сухого растения и залить его 2 литрами кипятка. Дайте смеси настояться несколько часов, а затем добавьте еще три литра воды и можете опрыскивать кусты.

Борются с муравьями на пионах и с помощью нашатырного спирта. Для этого вам нужно взять 1 чайную ложку спирта и растворить в литре воды, а после этого опрыскать цветы. Муравьев будет отпугивать резкий аромат этой смеси.