Если вы хотите заточить ножницы, вы можете обратиться к мастеру, или использовать специальные точилки. Впрочем, далеко не все имеют их, поэтому можно воспользоваться и альтернативными методами, которые будут более доступными и простыми.

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Ножницы могут затупиться из-за того, что вы ими очень долго пользуетесь, или же потому, что вы режете ими неправильно. Но исправить ситуацию возможно – и к тому же за считанные секунды.

Воспользуйтесь наждачной бумагой

Для того, чтобы наточить ножницы таким образом, вам нужно взять наждачную бумагу и сделать в ней несколько надрезов. Этот метод очень популярен в интернете, и его эффективность несколько сомнительна. Он может разве что немного заточить лезвия, но не ожидайте идеального результата.

Используйте фольгу

Для того, чтобы наточить ножницы фольгой, ее также нужно порезать. Вы можете делать это произвольно, но учитывайте то, что чем крепче ваши ножницы, тем больше слоев фольги вам понадобится.

Способ с фольгой работает даже на очень тупых ножницах и может наточить их за считанные минуты.

Как наточить ножницы / YouTube "Проверено на себе"

Возьмите шило или цыганскую иглу

Для заточки ножниц шилом или иглой вам нужно точить их от основания до кончиков. Так ваши ножницы очень быстро станут намного острее.