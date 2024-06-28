Иногда для того, чтобы навести настоящий порядок у себя дома, нужно отбросить привычную рутину уборки и проверить, не пропускаете ли вы нескольких важных шагов, которые влияют на чистоту вашего дома.

Интересно Всего за 20 минут: простой лайфхак, чтобы все черви вылезли из вишен и черешен

Избавляйтесь от вещей

Если вы не пользуетесь чем-то, ваша жизнь и дом не становится лучше от того, что вы держите эту вещь у себя в ящике или на полке. И лучший способ очистить дом – это просто избавиться от этих вещей, чтобы они не занимали лишнее место дома.

Причина беспорядка в квартире может заключаться в том, что вы держитесь за ненужные вещи на случай, если они когда-то таки понадобятся, и они занимают все больше места в вашем доме.

Будьте внимательны к покупкам

Сначала это может быть непривычно и неудобно, но нужно научиться внимательно и честно смотреть на свои привычки в расходовании денег. Например, если вы покупаете продукты оптом, но в вашем доме нет места для хранения этих товаров, привычку стоит заменить.

Пересмотрите способы хранения

Будьте сознательны относительно того, какие вещи нужно хранить на открытых полках, а какие – спрятать подальше. Учитывайте то, что ваш выбор влияет на ощущение пространства, и как только вы избавитесь от лишних вещей на открытых полках, вы сможете существенно уменьшить визуальный беспорядок своего дома.



Хранить вещи нужно аккуратно / Фото Pexels

Создавайте ритуалы уборки

Если у вас будут небольшие ежедневные привычки в уборке, это поможет избежать большого количества проблем с уборкой позже. Например, каждый вечер убирайте за собой места, где остался мусор или немытая посуда, а утром заканчивайте то, что не успели. Благодаря таким небольшим косметическим уборкам вам никогда не придется иметь дело с настоящим беспорядком.

Застилайте постель сразу

Подтянуть простыни и ровно сложить одеяло – это задача на одну минуту, а оно тем не менее создает ощущение порядка в комнате. Поэтому старайтесь не пренебрегать этой привычкой и беритесь за уборку кровати сразу же после того, как встаете.

Держите поверхности чистыми

Особенно важно делать это на кухне. Следите за тем, чтобы столешницы, тумбочки и обеденный стол были свободны от кучи беспорядка. Не размещайте на них миски, коробки для сбора бумаги и мелких предметов, вместо этого сразу старайтесь класть вещи на свои места.