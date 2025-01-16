Чтобы постоянно поддерживать здоровье, любители сауны посещают ее систематически, пишет 24 Канал со ссылкой на "Мир Саун". Большинство понимают, что изо дня в день ходить в сауну вредно, поэтому рассказываем, какая частота посещения является оптимальной.
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Как часто можно ходить в сауну
Без вреда для здоровья сауну можно посещать раз в неделю, кто хорошо чувствует себя в себе и является ценителем такого вида отдыха, может посещать ее дважды в неделю, но перед походом в сауну важно обратить внимание на несколько критериев.
- Слушайтесь своего здоровья и тела
Не всем рекомендовано часто ходить в сауну. Перед походом в баню надо проконсультироваться с врачом людям, которые имеют серьезные проблемы с сердцем, давлением, дыханием или имеют другие хронические заболевания. Если чувствуете в сауне усталость или перегрев – выходите, чтобы не переусердствовать. Оптимальное время пребывания в бане составляет от 10 до 15 минут.
- Обратите внимание на сезон
Летом посещение сауны может быть не совсем полезным, из-за высокой температуры на улице, поэтому в это время лучше делать большие перерывы и употреблять много воды.
- Следите за влажностью
Если в бане низкая влажность, то это может привести к обезвоживанию и перегреву, поэтому стоит убедиться в том, что в бане оптимальный уровень влажности.
- Употребляйте достаточно воды
Через пот в бане теряется много пота, поэтому важно не забывать пить воду, чтобы поддерживать уровень гидратации. Пейте ее до, во время и после посещения сауны.
В сауну рекомендуется ходить не чаще, чем раз в неделю / Фото Pexels
В какое время суток лучше ходить в баню
В сауну можно ходить в разное время суток, однако здесь лучше ориентироваться на состояние своего здоровья и собственные ожидания.
Утренний визит в сауну подойдет для тех, кто хочет начать утро бодро. Подходит утренняя сауна для холодного времени года, когда важно укреплять иммунитет.
Вечерний сеанс идеален тем, что сауна помогает расслабиться и снять стресс, а еще улучшит качество вашего сна.
Но независимо от того, когда именно вы придете в баню – утром или вечером, не забывайте соблюдать правила безопасности. Избегайте перегрева и регулируйте время пребывания в сауне в соответствии с собственным самочувствием.