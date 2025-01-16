Щоб постійно підтримувати здоров’я, любителі сауни відвідують її систематично, пише 24 Канал з посиланням на "Світ Саун". Більшість розуміють, що день у день ходити в сауну шкідливо, тому розповідаємо, яка частота відвідування є оптимальною.

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Як часто можна ходити в сауну

Без шкоди для здоров’я сауну можна відвідувати раз на тиждень, хто добре чується у собі та є поціновувачем такого виду відпочинку, може відвідувати її двічі на тиждень, але перед походом в сауну важливо звернути увагу на кілька критеріїв.

Слухайтеся свого здоров’я та тіла

Не всім рекомендовано часто ходити в сауну. Перед походом у лазню треба проконсультуватися з лікарем людям, які мають серйозні проблеми з серцем, тиском, диханням чи мають інші хронічні захворювання. Якщо відчуваєте у сауні втому чи перегрів – виходьте, щоб не перестаратися. Оптимальний час перебування у лазні складає від 10 до 15 хвилин.

Зверніть увагу на сезон

Влітку відвідування сауни може бути не зовсім корисним, через високу температуру надворі, тому в цю пору краще робити більші перерви й вживати багато води.

Слідкуйте за вологістю

Якщо у лазні низька вологість, то це може призвести до зневоднення та перегріву, тому варто пересвідчитися в тому, що в лазні оптимальний рівень вологості.

Вживайте достатньо води

Через піт у лазні втрачається багато поту, тому важливо не забувати пити воду, щоб підтримувати рівень гідратації. Пийте її до, під час та після відвідування сауни.



У сауну рекомендовано ходити не частіше, ніж раз на тиждень / Фото Pexels

У який час доби краще ходити в лазню

У сауну можна ходити в різну пору доби, однак тут краще орієнтуватися на стан свого здоров’я та власні очікування.

Ранковий візит підійде для тих, хто хоче почати ранок бадьоро. Підходить вранішня сауна для холодної пори року, коли важливо зміцнювати імунітет.

Вечірній сеанс ідеальний тим, що сауна допомагає розслабитися й зняти стрес, а ще покращить якість вашого сну.

Та незалежно від того, коли саме ви прийдете в лазню – вранці чи ввечері, не забувайте дотримуватися правил безпеки. Уникайте перегріву й регулюйте час перебування в сауні відповідно до власного самопочуття.