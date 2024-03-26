Выбор сухих шампуней может быть достаточно большим и разнообразным, и не всегда ясно, как именно их выбирать и как часто использовать без вреда для головы.

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Как правильно выбрать сухой шампунь

Когда вы стоите в магазине перед большим количеством разнообразных сухих шампуней, прежде всего вам нужно обратить внимание на состав. Очень важно избегать тех средств, что в большом количестве содержат сульфаты. Если вы имеете сухие и ломкие волосы, убедитесь, что в составе есть ланолин, пантенол и лецитин – эти вещества могут способствовать его восстановлению.

Для жирных волос лучше всего подойдет шампунь, в котором будут травяные экстракты и дубильные вещества, ведь они помогут вам нормализовать работу ваших сальных желез. Для нормальных волос подойдут сухие шампуни с экстрактами растений.



Сухой шампунь нужно выбирать под тип волос / Фото Pexels

Как действует сухой шампунь

Принцип действия этого средства заключается в том, что он абсорбирует себум – то есть тот секрет, что выделяют ваши сальные железы. Это происходит из-за того, что в состав вашего шампуня входят мука, крахмал, белая глина и камедь. Обратите внимание не то, что все это – натуральные ингредиенты.

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Как часто можно использовать шампунь?

Дерматологи часто не советуют злоупотреблять сухими шампунями, ведь длительное использование может привести к аллергическим реакциям и повышенной жирности кожи головы. Учитывайте, что это может привести даже к серьезным болезням – например, себореи кожи, а также тусклости и ломкости волос. Поэтому пользоваться такими шампунями советуют не чаще, чем дважды в неделю.