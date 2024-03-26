Вибір сухих шампунів може бути досить великим і різноманітним, та не завжди ясно, як саме їх обирати та як часто використовувати без шкоди для голови.

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Як правильно обрати сухий шампунь

Коли ви стоїте у магазині перед великою кількістю різноманітних сухих шампунів, насамперед вам потрібно звернути увагу на склад. Дуже важливо уникати тих засобів, що у великій кількості містять сульфати. Якщо ви маєте сухе та ламке волосся, переконайтеся, що у складі є ланолін, пантенол та лецитин – ці речовини можуть сприяти його відновленню.

Для жирного волосся найкраще підійде шампунь, у якому будуть трав'яні екстракти та дубильні речовини, адже вони допоможуть вам нормалізувати роботу ваших сальних залоз. Для нормального волосся підійдуть сухі шампуні із екстрактами рослин.



Сухий шампунь потрібно обирати під тип волосся / Фото Pexels

Як діє сухий шампунь

Принцип дії цього засобу полягає у тому, що він абсорбує себум – тобто той секрет, що виділяють ваші сальні залози. Це відбувається через те, що до складу вашого шампуню входять борошно, крохмаль, біла глина та камедь. Зверніть увагу не те, що все це – натуральні інгредієнти.

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Як часто можна використовувати шампунь?

Дерматологи часто не радять зловживати сухими шампунями, адже тривале використання може призвести до алергічних реакцій та підвищеної жирності шкіри голови. Зважайте, що це може призвести навіть до серйозних хвороб – наприклад, себореї шкіри, а також тьмяності та ламкості волосся. Тож користуватися такими шампунями радять не частіше, ніж двічі на тиждень.