Чеснок будет свежим полгода: хитрый трюк от шеф-повара, который знают единицы

Чеснок может храниться довольно длительное время, важно лишь знать правильный способ, благодаря которому он сможет остаться свежим аж на полгода. Известный шеф-повар рассказал, как можно хранить чеснок в домашних условиях.

Многие люди привыкли держать чеснок в холодильнике, впрочем от такой идеи стоит отказаться, поскольку это место не совсем благоприятное для него, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Как долго хранить чеснок

Профессиональный повар Джерри Джеймс Стоун рассказал, что чеснок может храниться 6 месяцев. Для этого его надо хранить в сухом прохладном месте. Чтобы чеснок был свежим позаботьтесь о хранении без повышенной влажности и с минимальным освещением.

Не рекомендуется хранить чеснок в кухонных шкафах или ящиках, поскольку очень важно обеспечить овощу поток воздуха. Идеальным местом станет полочка, которая расположена подальше от солнечного света.



Чеснок можно хранить довольно долго / Фото Pexels

Хранение чеснока в холодильнике приведет к тому, что он прорастет, станет горьким на вкус, или даже начнет гнить, поэтому все это сделает его непригодным для использования.

Наши бабушки хранили головки чеснока в масле. Для этого способа хранения его надо почистить, засыпать в банку и залить любым растительным маслом. Таким образом чеснок простоит до конца зимы.

Кроме того, чеснок в банке можно пересыпать солью, которая будет поглощать влагу. Это тоже один из самых популярных методов хранения продукта. Некоторые хозяйки до сих пор используют старинный способ, храня чеснок в капроновых колготах, подвешивая в кладовке.