Лук добавляется ко многим блюдам, поэтому этот овощ является незаменимым, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если хранить лук неправильно, то он начнет гнить и станет непригодным к употреблению.

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Если же знать несколько лайфхаков хранения, то овощи простоят в течение нескольких месяцев, и останутся свежими, сочными и вкусными.

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Как правильно хранить лук

Лук лучше всего хранится в темном месте. Важно, чтобы не было влаги, поскольку в таком помещении он начнет гнить, а если будет много света, то вскоре еще и начнет прорастать.



В темном помещении лук хранится несколько месяцев / Фото Pexels

Специалисты советуют хранить лук в проветриваемой упаковке. Это может быть овощная сетка, плетеная корзина или продуктовый ящик с отверстиями. А еще можно подвесить лук в вертикальном положении в сетке, чтобы он не касался земли.

В частном доме лук стоит хранить в прохладном месте – гараже или погребе. Впрочем, надо следить за тем, чтобы рядом не было картофеля или яблок, потому что они выделяют этилен, который приведет к гниению лука.

К слову! Для получения большого урожая лука в июне важно использовать определенные удобрения. Чем подкормить лук – читайте в материале.

Хранить лук можно в холодильнике, впрочем он не простоит в нем так долго, но для лучшего хранения овощи стоит держать в сетчатых мешках. В пакетах лук может начать быстрее гнить из-за влаги.