Цибуля додається до багатьох страв, тому цей овоч є незамінним, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо зберігати цибулю неправильно, то вона почне гнити й стане непридатною до вживання.

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Якщо ж знати кілька лайфхаків зберігання, то овочі простоять впродовж кількох місяців, та залишаться свіжими, соковитими й смачними.

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Як правильно зберігати цибулю

Цибуля найкраще зберігається в темному місці. Важливо, щоб не було вологи, оскільки в такому приміщенні вона почне гнити, а якщо буде багато світла, то невдовзі ще й почне проростати.



У темному приміщенні цибуля зберігається кілька місяців / Фото Pexels

Фахівці радять зберігати цибулю в провітрюваній упаковці. Це може бути овочева сітка, плетений кошик або продуктовий ящик з отворами. А ще можна підвісити цибулю у вертикальному положенні в сітці, щоб вона не торкалася землі.

У приватному будинку цибулю варто зберігати в прохолодному місці – гаражі чи льосі. Втім, треба слідкувати за тим, щоб поруч не було картоплі чи яблук, бо вони виділяють етилен, який призведе до гниття цибулі.

До слова! Для отримання великого врожаю цибулі в червні важливо використовувати певні добрива. Чим підживити цибулю – читайте в матеріалі.

Зберігати цибулю можна в холодильнику, втім вона не простоїть в ньому так довго, але для кращого зберігання овочі варто тримати в сітчастих мішках. У пакетах цибуля може почати швидше гнити через вологу.