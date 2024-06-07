Мороженое летом – это один из лучших десертов, ведь он может освежить и достаточно долго хранится, если его положить в морозильную камеру. Впрочем, вам нужно запомнить, насколько долго можно хранить мороженое дома.

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Как долго можно хранить мороженое в камере

Обычно мороженое может храниться в морозильной камере до шести месяцев. И даже в случае, если на упаковке указан срок годности, эксперты убеждают, что его можно передвинуть на несколько месяцев, если хранить мороженое по всем правилам.

А домашнее мороженое, как правило, хранится не столько же, сколько и купленное в магазине. Частично это связано с тем, что мороженое из домашних ингредиентов содержит меньше консервантов. Также оно не может храниться в течение достаточно длительного времени.

Но если мороженое постоянно было в замороженном виде, тогда оно может храниться в течение долгого времени. Поэтому, для правильного хранения вам нужно свести к минимуму время, когда мороженое лежит при комнатной температуре.



Мороженое может испортиться даже в морозилке / Фото Pexels

Вот главные и очень важные условия хранения:

температура должна быть в диапазоне между -18 и 0 градусов;

забирать мороженое из магазина нужно в герметичном пакете с застежкой.

Как понять, что мороженое испортилось

Морозильная камера – это не капсула времени, и хотя морозилки и холодильники могут замедлить размножение бактерий, они его не останавливают полностью. И большинство мороженого содержит большое количество сахара, а именно он является одной из причин порчи пищи.

Еще одна проблема, которая может произойти с мороженым – это "морозный ожог". Он проявляется, как маленькие кристаллы льда на поверхности замороженных продуктов. Он может влиять на разную пищу, и на мороженое также.