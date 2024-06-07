Морозиво влітку – це один з найкращих десертів, адже він може освіжити та досить довго зберігається, якщо його покласти до морозильної камери. Втім, вам потрібно запам'ятати, наскільки довго можна зберігати морозиво вдома.

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Як довго можна зберігати морозиво у камері

Зазвичай морозиво може зберігатися у морозильній камері до шести місяців. І навіть у випадку, якщо на упаковці вказаний термін придатності, експерти переконують, що його можна пересунути на кілька місяців, якщо зберігати морозиво за усіма правилами.

А домашнє морозиво, як правило, зберігається не стільки ж, скільки куплене в магазині. Частково це пов'язано із тим, що морозиво з домашніх інгредієнтів містить менше консервантів. Тож воно не може зберігатися протягом досить тривалого часу.

Але якщо морозиво постійно було у замороженому вигляді, тоді воно може зберігатися протягом довшого часу. Отож, для правильного зберігання вам потрібно звести до мінімуму час, коли морозиво лежить за кімнатної температури.



Морозиво може зіпсуватися навіть в морозилці / Фото Pexels

Ось головні і дуже важливі умови зберігання:

температура має бути в діапазоні між -18 та 0 градусів;

забирати морозиво з магазину потрібно в герметичному пакеті із застібкою.

Як зрозуміти, що морозиво зіпсувалося

Морозильна камера – це не капсула часу, і хоча морозилки та холодильники можуть сповільнити розмноження бактерій, вони його не зупиняють повністю. І більшість морозива містить велику кількість цукру, а саме він є однією з причин псування їжі.

Ще одна проблема, яка може статися із морозивом – це "морозний опік". Він проявляється, як маленькі кристали льоду на поверхні заморожених продуктів. Він може впливати на різну їжу, і на морозиво також.