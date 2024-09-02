Специалисты уже давно убедились в том, что даже простые и банальные вещи, которые есть у нас под рукой способны заточить ножи не хуже, чем специальные точильные средства, поэтому делимся самыми интересными лайфхаками, которыми вы можете воспользоваться.

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Используйте ремень

Его можно использовать как импровизированный инструмент для полировки лезвия после основной заточки. Его плюс в том, что он способен выровнять микрозазубрины на лезвии, поэтому после этого нож станет гладким и острым.

Обязательно используйте старый нож, который вы больше не носите. Повесьте его на крючок или держите натянутым. Тогда возьмите нож и держите лезвие под углом 15° – 20°, проведите по ремню от себя, затем переверните лезвие и поверните обратно к себе.

Этот процесс надо повторить для каждой стороны ножа, пока не почувствуете, что лезвие уже стало острым.



Наточить ножи можно достаточно легко / Фото Pexels

Используйте блюдце или чашку

Специалисты используют их вместо самодельного точильного камня. Под низом блюдца или чашки есть шероховатая поверхность, которая поможет заточить нож. Найти посуду с этой поверхностью достаточно легко в каждом доме, поэтому вам без колебаний удастся заострить лезвие ножа.

Используйте пилочку для ногтей

Возьмите старую пилочку для ногтей, которой вы уже не пользуетесь. Она подойдет вам как точильный камень, поскольку ее поверхность ее грубая и похожа на настоящие точильные камни. Пилочку для ногтей можно даже взять в поход и затачивать ножи, если они затупятся.

Используйте наждачную бумагу

Наждачная бумага прекрасно подходит для заточки ножа. Она позволит достичь желаемой остроты, когда нет необходимых инструментов под рукой.

Для этого вам надо взять бумагу с зернистостью 400 – 600 для начала, а для финишной заточки можно использовать бумагу с зернистостью 1000 – 1500. Наждачную бумагу надо поставить на твердую поверхность, стол или доску, чтобы он не скользил, а нож надо держать под углом 10° – 15°.

С основания лезвия ведите нож по наждачной бумаге, сохраняя угол и охватывая всю длину лезвия. Далее нож надо повернуть и повторить те же действия для другой стороны. Повторяйте этот процесс до момента, пока не достигнете желаемой остроты.