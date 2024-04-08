Чтобы дожить до ста лет: эксперт раскрыл 5 простых привычек

Возможно, вы уже приготовились к тому, что для достижения здорового образа жизни нужно отказаться от всего, что приносит удовольствие, но это совсем не так. Опыт реальных долгожителей может это подтвердить.

То, сколько вы проживете, зависит от очень большого количества факторов. Конечно, некоторые из них вне нашего контроля – например, генетика, болезни и травмы, но на другие мы можем влиять. И среди них, конечно же, образ жизни. И доктор Киен Ву раскрыл несколько привычек, которые точно помогут повысить ваши шансы дожить до ста лет.

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Движение в течение дня

Уже немало исследований могут подтвердить, что малоподвижный образ жизни – например, сидение по 13 часов в день или ходьба меньше, чем 4 тысяч шагов могут серьезно навредить. Это также уменьшает эффект от упражнений, которые вы можете выполнять.

Впрочем, это не значит, что вам нужно немедленно начать посещать тренажерный зал каждый день. Но вы можете попробовать выполнять несложные движения через регулярные промежутки времени – и эта простая практика поможет устранить немало проблем, связанных с долгим сидением.

Бокал вина с друзьями

Да, это может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, и, оказывается, употребление алкоголя может принести вам определенную пользу. Впрочем, здесь все не так просто, и польза не связана непосредственно с напитком.

В культурах долголетия умеренное потребление алкоголя часто происходит в социальном контексте, подчеркивая роль сообщества и празднования,

– поделился доктор Ву.

Эксперт подчеркивает, что это касается не столько алкоголя, сколько положительных отношений, которые способствуют эмоциональному благополучию каждого человека.

Найдите время для отдыха

Конечно, все мы знаем, что стресс негативно влияет на здоровье человека, и порой избежать его просто невозможно. В таких случаях специалисты рекомендуют сделать глубокий вдох, задержать воздух на несколько секунд и выдохнуть через нос – как только вы заметили, что ваше тело напрягается, а стресс растет.

Такую практику дыхания вы можете практиковать в любом месте и в любое время.



Отдыхать очень важно / Фото Pexels

Употребляйте преимущественно растительную пищу

Исследование "голубых зон", где живет наибольшее количество долгожителей, показали, что люди там потребляют преимущественно растительную пищу. Особое внимание стоит обратить на источники белка – его люди там получают не только из мяса, но и из чечевицы и фасоли.

Найдите нескольких близких друзей

Крепкие связи между людьми и дружба имеют больший вес, чем вы можете представить, и положительные взаимодействия не менее важны для вашего здоровья, чем правильное питание и движение.

Такие связи могут повышать окситоцин, который также называют гормоном любви.