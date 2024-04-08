Щоб дожити до ста років: експерт розкрив 5 простих звичок

Можливо, ви вже приготувалися до того, що для досягнення здорового способу життя потрібно відмовитися від усього, що приносить задоволення, та це зовсім не так. Досвід реальних довгожителів може це підтвердити.

Те, скільки ви проживете, залежить від дуже великої кількості факторів. Звісно, деякі з них поза нашим контролем – наприклад, генетика, хвороби та травми, але на інші ми можемо впливати. І серед них, звісно ж, спосіб життя. І доктор Кієн Ву розкрив кілька звичок, які точно допоможуть підвищити ваші шанси дожити до ста років.

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Рух протягом дня

Вже чимало досліджень можуть підтвердити, що малорухливий спосіб життя – наприклад, сидіння по 13 годин на день чи ходьба менше, ніж 4 тисяч кроків можуть серйозно нашкодити. Це також зменшує ефект від вправ, які ви можете виконувати.

Втім, це не значить, що вам потрібно негайно почати відвідувати тренажерний зал кожного дня. Та ви можете спробувати виконувати нескладні рухи через регулярні проміжки часу – і ця проста практика допоможе усунути чимало проблем, що пов'язані із довгим сидінням.

Келих вина із друзями

Так, це може здаватися надто хорошим, щоб бути правдою, та, виявляється, вживання алкоголю може принести вам певну користь. Втім, тут все не так просто, і користь не пов'язана безпосередньо із напоєм.

У культурах довголіття помірне споживання алкоголю часто відбувається в соціальному контексті, підкреслюючи роль спільноти та святкування,

– поділився доктор Ву.

Експерт підкреслює, що це стосується не стільки алкоголю, скільки позитивних стосунків, які сприяють емоційному благополуччю кожної людини.

Знайдіть час для відпочинку

Звісно, усі ми знаємо, що стрес негативно впливає на здоров'я людини, та часом уникнути його просто неможливо. У таких випадках фахівці рекомендують зробити глибокий вдих, затримати повітря на кілька секунд та видихнути через ніс – як тільки ви помітили, що ваше тіло напружується, а стрес зростає.

Таку практику дихання ви можете практикувати будь-де та будь-коли.



Відпочивати дуже важливо / Фото Pexels

Вживайте переважно рослинну їжу

Дослідження "блакитних зон", де живе найбільша кількість довгожителів, показали, що люди там споживають переважно рослинну їжу. Особливу увагу варто звернути на джерела білка – його люди там отримують не тільки з м'яса, але й з сочевиці та квасолі.

Знайдіть кількох близьких друзів

Міцні зв'язки між людьми та дружба мають більшу вагу, ніж ви можете уявити, і позитивні взаємодії не менш важливі для вашого здоров'я, ніж правильне харчування та рух.

Такі зв'язки можуть підвищувати окситоцин, який також називають гормоном любові.