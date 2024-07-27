Для того, чтобы мечта стала реальностью, нужно обычно приложить немало усилий. И прежде всего – превратить абстрактную мечту в конкретную цель.

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Цель должна быть вашей

Убедитесь, что эта цель принадлежит именно вам: не друзьям, не знакомым, не родственникам. Нужно хорошо визуализировать достижение цели: как будто все уже сбылось, и цель достигнута.

Поставьте себе точную дату

Всегда найдутся причины откладывать сложное дело, к которому вы и не знаете, как подступиться. Но если вы будете постоянно откладывать, мечта так и останется мечтой. Поставьте себе конкретную дату, к которой должны быть воплощены шаги по достижению цели.



Нельзя откладывать осуществление мечты / Фото Pexels

Цель должна быть положительная

Цель, к которой вы стремитесь, должна быть конкретна: поступить в желаемый университет, стать не просто руководителем, а организовать именно такой бизнес или предприятие.

Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.

Чем вы готовы пожертвовать?

Для того, чтобы достичь желаемого, придется отказаться от чего-то – например, от лишнего времени отдыха и тому подобное. Главное, чтобы цель оправдывала средства, и потом вы не пожалели о своих действиях.

Составьте список возможных препятствий

Препятствия – это то, без чего не обойтись на пути к заветной цели. И разделите их на две категории: внешние и внутренние. И обычно больше всего проблем приносят именно внутренние преграды, и вы обязательно сможете с ними справиться!