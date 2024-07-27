Для того, щоб мрія стала реальністю, потрібно зазвичай докласти чимало зусиль. І передусім – перетворити абстрактну мрію на конкретну мету.

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Мета має бути вашою

Переконайтеся, що ця мета належить саме вам: не друзям, не знайомим, не родичам. Потрібно добре візуалізувати досягнення мети: наче все вже справдилося, й мета досягнена.

Поставте собі точну дату

Завжди знайдуться причини відкладати складну справу, до якої ви й не знаєте, як підступитися. Та якщо ви будете постійно відкладати, мрія так і залишиться мрією. Поставте собі конкретну дату, до якої мають бути втілені кроки з досягнення мети.



Не можна відкладати здійснення мрії / Фото Pexels

Мета має бути позитивна

Мета, до якої ви прагнете, повинна бути конкретна: вступити до бажаного університету, стати не просто керівником, а організувати саме такий бізнес чи підприємство.

Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.

Чим ви готові пожертвувати?

Для того, щоб досягти бажаного, доведеться відмовитися від чогось – наприклад, від зайвої годити відпочинку тощо. Головне, аби мета виправдовувала засоби, й потім ви не пожалкували про свої дії.

Складіть список можливих перешкод

Перешкоди – це те, без чого не обійтися на шляху до омріяної мети. Та розділіть їх на дві категорії: зовнішні та внутрішні. І зазвичай найбільше проблем приносять саме внутрішні перепони, та ви обов'язково зможете з ними впоратися!