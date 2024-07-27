Для того, щоб мрія стала реальністю, потрібно зазвичай докласти чимало зусиль. І передусім – перетворити абстрактну мрію на конкретну мету.
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Мета має бути вашою
Переконайтеся, що ця мета належить саме вам: не друзям, не знайомим, не родичам. Потрібно добре візуалізувати досягнення мети: наче все вже справдилося, й мета досягнена.
Поставте собі точну дату
Завжди знайдуться причини відкладати складну справу, до якої ви й не знаєте, як підступитися. Та якщо ви будете постійно відкладати, мрія так і залишиться мрією. Поставте собі конкретну дату, до якої мають бути втілені кроки з досягнення мети.
Не можна відкладати здійснення мрії / Фото Pexels
Мета має бути позитивна
Мета, до якої ви прагнете, повинна бути конкретна: вступити до бажаного університету, стати не просто керівником, а організувати саме такий бізнес чи підприємство.
Чим ви готові пожертвувати?
Для того, щоб досягти бажаного, доведеться відмовитися від чогось – наприклад, від зайвої годити відпочинку тощо. Головне, аби мета виправдовувала засоби, й потім ви не пожалкували про свої дії.
Складіть список можливих перешкод
Перешкоди – це те, без чого не обійтися на шляху до омріяної мети. Та розділіть їх на дві категорії: зовнішні та внутрішні. І зазвичай найбільше проблем приносять саме внутрішні перепони, та ви обов'язково зможете з ними впоратися!