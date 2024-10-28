Зачем каштаны и желуди ставить к картофелю: одесская огородница рассказала секрет

Уже скоро в Украине ожидаются заморозки, а это значит, что следует позаботиться о хранении картофеля. Если есть много урожая, то надо приложить усилия, чтобы овощи простояли всю зиму и не испортились до начала весны.

Автор блога "Огородница из Одессы" рассказала в своем ютубе один секрет, который заключается в том, чтобы к картофелю добавить внутрь каштаны или желуди.

Читайте также Для чего собирают каштаны: интересное использование, о котором вы и не подозревали

Почему к картофелю надо ставить каштаны

Для того, чтобы картофель сохранился до весны без каких-либо повреждений, стоит в ящик к овощам добавить 5 – 10 каштанов или желудей. Они будут способствовать тому, чтобы картофель не портился, не прорастал и не терял упругости.

Можете каштаны или желуди разбросать между картофелем. Во время хранения урожая они будут выделять вещества, которые замедлят прорастание картофеля, дополнительно еще и обеззараживают плоды и впитают влагу.

Кроме каштанов и желудей можете использовать сухую хвою. Ее надо разложить между слоями картофеля, чтобы создать барьер от влаги. Автор блога рассказала, что эфирные масла, содержащиеся в хвое способны подавить прорастание картофеля, благодаря чему она будет хорошо храниться.

Почему к картофелю надо ставить каштаны и желуди: смотрите видео

Базовые правила для хранения картофеля

Овощи надо хранить в прохладном, не влажном месте, где есть постоянный приток воздуха. Это может быть погреб, кладовая, застекленный балкон, лоджия или коридор. Чем выше будет температура воздуха в помещении, тем быстрее картофель начнет портиться. Поэтому для того, чтобы картофель не пророс, надо обеспечить овощам вентиляцию и убрать влагу.

Оптимальная температура хранения клубней картофеля 2 – 4 градуса. Для позднеспелых сортов допустимая температура составляет 5 – 6 градусов.