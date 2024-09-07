Свекла является полезным и сочным корнеплодом. Мы часто используем ее в супы или салаты, впрочем она может потерять свою свежесть, стать морщинистой, поэтому ее будет плохо даже чистить.

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Если же у вас нет погреба или подвала, то свекла вполне хорошо хранится в других местах, к примеру, в холодильнике, или на балконе.

Как хранить свеклу в холодильнике

Храните свеклу в нижнем отделе холодильника в ящике для овощей. Перед этим корнеплоды надо хорошо отчистить от земли и просушить. Мыть их не стоит, поскольку лишняя влага приведет к гниению. Поставьте их в полиэтиленовый пакет, но не завязывайте. В этом отсеке холодильника свекла простоит 1 – 2 месяца.

Как хранить свеклу на балконе

Если у вас есть застекленный балкон, то в холодные месяцы можете хранить свеклу именно там. Для лучшего хранения свеклу можно засыпать песком или опилками, которые уберегут корнеплоды от усыхания.

Как хранить свеклу в погребе

Лучше всего хранить свеклу в подвале или погребе. Чтобы они дольше сохранялись свежими, важным является правильное их расположение. Лучше всего поставить свеклу в ящиках поверх картофеля. Специалисты говорят, что свекла со временем теряет влагу, а картофель ее поглощает, поэтому такое соседство поможет культурам оставаться свежими, а на картофеле не будет никакой плесени.



Главные правила хранения свеклы / Фото Pexels

Как сохранить свеклу и морковь в домашних условиях

С тем, как хранить свеклу и картофель разобрались. Впрочем замечательным соседством еще есть морковь. Для длительного их хранения можно применить несколько методов.

Хранение в песке

В ящик надо насыпать сухой песок, поставить свеклу и морковь так, чтобы они были отдельно друг от друга и засыпать сверху песком. Такое действие поможет избежать увлажнения и гниения.

Опилки или мох

Если у вас нет песка – воспользуйтесь опилками или мхом. Они тоже способны удержать влагу и корнеплоды долго будут свежими.

Хранение в пакетах

Свеклу или морковь можно держать в пакете, но надо помнить главное правило – они не должны быть герметично закрыты, потому что это только приведет к накоплению влаги и гниению.