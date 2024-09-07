Буряк є корисним та соковитим коренеплодом. Ми часто використовуємо його до супів чи салатів, втім він може втратити свою свіжість, стати зморшкуватим, тож його буде погано навіть чистити.

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Якщо ж у вас немає льоху чи підвалу, то буряк цілком добре зберігається в інших місцях, до прикладу, у холодильнику, чи на балконі.

Як зберігати буряк у холодильнику

Зберігайте буряк у нижньому відділі холодильника в ящику для овочів. Перед цим коренеплоди треба добре відчистити від землі та просушити. Мити їх не варто, оскільки зайва волога призведе до гниття. Поставте їх у поліетиленовий пакет, але не зав’язуйте. У цьому відсіку холодильника буряк простоїть 1 – 2 місяці.

Як зберігати буряк на балконі

Якщо у вас є засклений балкон, то у холодні місяці можете зберігати буряк саме там. Для кращого зберігання буряк можна засипати піском чи тирсою, які вбережуть коренеплоди від всихання.

Як зберігати буряк у погребі

Найкраще зберігати буряк у підвалі чи льосі. Щоб вони якнайдовше зберігалися свіжими, важливим є правильне їхнє розташування. Найкраще поставити буряк в ящиках поверх картоплі. Фахівці кажуть, що буряк з часом втрачає вологу, а картопля її поглинає, тому таке сусідство допоможе культурам залишатися свіжими, а на картоплі не буде ніякої цвілі.



Головні правила зберігання буряка / Фото Pexels

Як зберегти буряк і моркву в домашніх умовах

З тим, як зберігати буряк та картоплю розібралися. Втім чудовим сусідством ще є морква. Для тривалого їхнього зберігання можна застосувати кілька методів.

Зберігання у піску

У ящик треба насипати сухий пісок, поставити буряк та моркву так, щоб вони були окремо одне від одного й засипати зверху піском. Така дія допоможе уникнути зволоженню й гниттю.

Тирса чи мох

Якщо у вас немає піску – скористайтеся тирсою чи мохом. Вони теж здатні утримати вологу й коренеплоди довго будуть свіжі.

Зберігання в пакетах

Буряк чи моркву можна тримати в пакеті, але треба пам’ятати головне правило – вони не мають бути герметично закриті, бо це лише призведе до накопичення вологи і гниття.