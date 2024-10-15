На некоторых вещах есть безделушки, о назначении которых догадываются только единицы. И боковые прорези на терках – это одна из таких тайн. А впрочем, они могут существенно упростить жизнь, пишет "Радио Трек".

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Зачем на терке нужны поперечные прорези

Оказывается, боковая часть терки, на которой есть несколько или одна большая прорезь, может пригодиться во многих случаях. Например, если вы готовите сырную нарезку, однако не имеете овощерезки или специального инструмента для аккуратной нарезки, обычная терка может помочь.

Она поможет нарезать любой продукт тонкими и аккуратными ломтиками, поэтому пренебрегать ею не стоит. Терка позволяет также получить и равномерные ломтики картофеля, а это позволит вам готовить немало вкусных и необычных блюд. Например, гратен, овощные запеканки или даже домашние картофельные чипсы.



Терку можно использовать креативно / Фото Pexels

Как использовать другие стороны терки?

Сторона терки, содержащая самые большие отверстия, предназначена для измельчения сыра или овощей. Идеально она подойдет для натирания ингредиентов на тако, чили, кесадилью и многие другие блюда.

Сыр особенно удобно именно натирать из-за того, что так он быстро растопится и придаст блюдам нужной кремовой текстуры. Также эта сторона идеально подходит для натирания картофеля.

А вот обратную сторону терки, содержащую меньшие надрезы, нужно использовать для твердых сыров вроде пармезана, или блюд, где нужны очень маленькие кусочки.