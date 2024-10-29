Йод используют как антисептическое средство или для обработки ран, пишут Советы 24. Раньше йод был в каждой аптечке, поскольку его всегда использовали при малейшей необходимости.

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Итальянцы привыкли использовать йод в бытовых целях. Оказывается, жидкость действительно является действенной и вот почему.

Йод для очистки воды

Если вы не уверены в качестве воды, а возможности прокипятить ее нет, тогда надо воспользоваться йодом. На 1 литр воды нужно 3 капли йода. Главный компонент размешайте и оставьте на 2 часа, чтобы вода очистилась. После этого можете ее спокойно пить.

Йод для мытья окон

В литре теплой воды размешайте 5 капель йода. Этим раствором промочите тряпку и помойте окна. После того, как помоете стекла, поверхность все равно надо протереть этим йодом, а дальше вытереть смятой бумагой. Говорят, что окна будут чистыми и не будут загрязняться очень долго.



Йод прекрасно очищает окна / Фото Pexels

Йод для устранения запаха котика

Если у вас дома маленькие котята, которые еще не привыкли к лотку и могут сходить в туалет в других местах, то для того, чтобы избавиться от плохого запаха, это место надо обработать йодным раствором.

В литре воды надо размешать столько йода, чтобы он стал желтого цвета. Далее в этом растворе надо смочить тряпку, а потом выкрутить из нее воду и поставить на вонючее место. За часок ткань впитает плохой запах.

Йод для очистки микроволновки

Хозяйки также рассказали интересный лайфхак, который устраняет жирные отложения в микроволновке. Все, что надо сделать – налить в маленькую пиалку для соевого соуса воду и несколько капель йода и поставить в микроволновку на несколько секунд. Пара, которая будет выходить из воды сможет очистить жирные отложения.