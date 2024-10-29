Йод використовують як антисептичний засіб чи для обробки ран, пишуть Поради 24. Раніше йод був у кожній аптечці, оскільки його завжди використовували при найменшій необхідності.

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Італійці звикли використовувати йод в побутових цілях. Виявляється, рідина справді є дієвою й ось чому.

Йод для очищення води

Якщо ви не впевнені в якості води, а можливості прокип’ятити її немає, тоді треба скористатися йодом. На 1 літр води потрібно 3 краплі йоду. Головний компонент розмішайте й залишіть на 2 години, щоб вода очистилася. Після цього можете її спокійно пити.

Йод для миття вікон

У літрі теплої води розмішайте 5 крапель йоду. Цим розчином промочіть ганчірку й помийте вікна. Після того, як помиєте скло, поверхню все одно треба протерти цим йодом, а далі витерти зім’ятим папером. Кажуть, що вікна будуть чистими й не забруднюватимуться дуже довго.



Йод чудово очищує вікна / Фото Pexels

Йод для усунення запаху котика

Якщо у вас вдома маленькі кошенята, які ще не звикли до лотка й можуть сходити в туалет в інших місцях, то для того, щоб позбутися поганого запаху, це місце треба обробити йодним розчином.

У літрі води треба розмішати стільки йоду, щоб він став жовтого кольору. Далі в цьому розчині треба змочити ганчірку, а тоді викрутити з неї воду й поставити на смердюче місце. За годинку тканина вбере поганий запах.

Йод для очищення мікрохвильовки

Господині також розповіли цікавий лайфхак, який усуває жирні відкладення в мікрохвильовці. Все, що треба зробити – налити в маленьку піалку для соєвого соусу воду та кілька крапель йоду й поставити у мікрохвильовку на кілька секунд. Пара, яка буде виходити з води зможе очистити жирні відкладення.